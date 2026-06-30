به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل کاظمی صبح سه شنبه در نشست هماهنگی اعزام کاروان شهرستان دیلم برای حضور در مراسم تشییع پیکر قائد شهید امت ، با تسلیت شهادت قائد شهید امت، حضور گسترده مردم در این مراسم را جلوهای از وحدت، انسجام و وفاداری به آرمانهای انقلاب اسلامی دانست و اظهار کرد: همه دستگاههای اجرایی شهرستان موظف هستند با استفاده از ظرفیتهای موجود، زمینه اعزام منظم و مطلوب کاروان مردمی را فراهم کنند.
اعزام ۲۰۰ نفر به مراسم
فرماندار دیلم با تشریح برنامههای پیشبینیشده برای این اعزام افزود: ۲۰۰ نفر از مردم شهرستان دیلم در قالب چهار دستگاه اتوبوس به مراسم تشییع اعزام خواهند شد و تمهیدات لازم در حوزههای حملونقل، امنیت، خدمات درمانی و پشتیبانی برای این کاروان پیشبینی شده است.
وی با تأکید بر ضرورت همافزایی دستگاههای اجرایی گفت: همکاری و مشارکت همه نهادها و دستگاهها در اجرای این مأموریت، نقش مهمی در برگزاری هرچه منظمتر و باشکوهتر این اعزام خواهد داشت.
ادای دین به مجاهدتها و خدمات قائد شهید امت
در ادامه حجتالاسلام اسدی، امام جمعه دیلم، با گرامیداشت یاد و خاطره همه شهیدان بویژه رهبر فقیدمان، حضور در این مراسم را ادای دین به مجاهدتها و خدمات قائد شهید امت دانست و بر مشارکت گسترده مردم در این آیین تأکید کرد.
در این نشست، دستگاههای اجرایی، شهرداریها و تعدادی از شرکتهای تعاونی شهرستان موظف شدند در چارچوب وظایف و ظرفیتهای خود، نسبت به تأمین خودرو، تجهیزات، اقلام مورد نیاز و بخشی از هزینههای اعزام کاروان همکاری لازم را به عمل آورند.
در پایان بر هماهنگی و همافزایی همه دستگاههای اجرایی و بهرهگیری از ظرفیتهای شهرستان برای اعزام منظم و باشکوه کاروان مردمی دیلم به مراسم تشییع پیکر قائد شهید امت تأکید شد.
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