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۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۵۰

فرماندار دیلم: همه ظرفیت‌ها برای اعزام کاروان تشییع رهبر شهید بسیج شد

فرماندار دیلم: همه ظرفیت‌ها برای اعزام کاروان تشییع رهبر شهید بسیج شد

بوشهر- فرماندار دیلم گفت: همه ظرفیت‌های اجرایی، خدماتی و مردمی این شهرستان برای اعزام کاروان مردمی به مراسم تشییع پیکر قائد شهید امت بسیج شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل کاظمی صبح سه شنبه در نشست هماهنگی اعزام کاروان شهرستان دیلم برای حضور در مراسم تشییع پیکر قائد شهید امت ، با تسلیت شهادت قائد شهید امت، حضور گسترده مردم در این مراسم را جلوه‌ای از وحدت، انسجام و وفاداری به آرمان‌های انقلاب اسلامی دانست و اظهار کرد: همه دستگاه‌های اجرایی شهرستان موظف هستند با استفاده از ظرفیت‌های موجود، زمینه اعزام منظم و مطلوب کاروان مردمی را فراهم کنند.

اعزام ۲۰۰ نفر به مراسم

فرماندار دیلم با تشریح برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این اعزام افزود: ۲۰۰ نفر از مردم شهرستان دیلم در قالب چهار دستگاه اتوبوس به مراسم تشییع اعزام خواهند شد و تمهیدات لازم در حوزه‌های حمل‌ونقل، امنیت، خدمات درمانی و پشتیبانی برای این کاروان پیش‌بینی شده است.

وی با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی گفت: همکاری و مشارکت همه نهادها و دستگاه‌ها در اجرای این مأموریت، نقش مهمی در برگزاری هرچه منظم‌تر و باشکوه‌تر این اعزام خواهد داشت.

ادای دین به مجاهدت‌ها و خدمات قائد شهید امت

در ادامه حجت‌الاسلام اسدی، امام جمعه دیلم، با گرامیداشت یاد و خاطره همه شهیدان بویژه رهبر فقیدمان، حضور در این مراسم را ادای دین به مجاهدت‌ها و خدمات قائد شهید امت دانست و بر مشارکت گسترده مردم در این آیین تأکید کرد.

در این نشست، دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها و تعدادی از شرکت‌های تعاونی شهرستان موظف شدند در چارچوب وظایف و ظرفیت‌های خود، نسبت به تأمین خودرو، تجهیزات، اقلام مورد نیاز و بخشی از هزینه‌های اعزام کاروان همکاری لازم را به عمل آورند.

در پایان بر هماهنگی و هم‌افزایی همه دستگاه‌های اجرایی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های شهرستان برای اعزام منظم و باشکوه کاروان مردمی دیلم به مراسم تشییع پیکر قائد شهید امت تأکید شد.

کد مطلب 6875203

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