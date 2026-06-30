کشف سوخت قاچاق ۲۰۵ میلیارد ریالی در مرز باشماق مریوان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار یحیی الهی از کشف محموله بزرگ سوخت قاچاق سازمان‌یافته در مرز باشماق مریوان خبر داد و اظهار کرد: در راستای اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق سوخت و با انجام اقدامات اطلاعاتی، مأموران پلیس گمرک باشماق مریوان موفق به شناسایی ۳ دستگاه تانکر حامل سوخت قاچاق سازمان‌یافته در این پایانه شدند.

وی افزود: مأموران پلیس گمرک پس از هماهنگی با مراجع قضایی، خودروهای مذکور را متوقف و در بازرسی‌های انجام‌شده ۱۸۰ هزار لیتر مشتقات نفتی قاچاق را کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان کردستان با اشاره به بررسی‌های تخصصی انجام‌شده درباره نوع محموله کشف‌شده، گفت: این محموله از نوع «رافینت» به عنوان پیش‌ساز تولید بنزین بوده که کارشناسان ارزش آن را ۲۰۵ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.

سردار الهی با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با پدیده قاچاق سازمان‌یافته تصریح کرد: در این عملیات ۳ متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی در اختیار مراجع قضایی قرار گرفتند.