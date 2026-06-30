رفع بخش عمده مشکلات زیرساختی در مرزهای عراق برای اربعین

به گزارش خبرگزاری مهر،سپهبدریاض الخیدانی معاون امنیتی وزارت کشور عراق در نشست مشترک با فرماندهان انتظامی کشورمان با اشاره به بازدیدهای مشترک از پایانههای مرزی، از رفع بخش عمده مشکلات زیرساختی در مرزهای عراق خبر داد و گفت: توسعه سالنهای مسافری، تجهیز پایانهها، بهسازی مسیرهای مواصلاتی و بهروزرسانی سامانه سجاد، آمادگی عراق برای میزبانی از زائران اربعین را به شکل قابل توجهی افزایش داده است.
وی با تأکید بر اینکه امنیت زائران اولویت نخست دولت عراق است، اظهار کرد: اتباع غیرایرانی از مرز مهران تردد نخواهند کرد و بر اساس توافقات مشترک، زائران پاکستانی و افغانستانی از مرزهای استان خوزستان وارد عراق خواهند شد،همچنین مرز شلمچه برای تردد دارندگان گذر خادم در نظر گرفته شده است.
سپهبد الخیدانی با اشاره به افزایش ظرفیت پذیرش زائران افزود: همزمان با ایام اربعین، ۹۰ گیت گذرنامه در پایانههای شلمچه و چذابه، ۶۰ گیت در فرودگاه نجف و ۶۰ گیت در مرز حاج عمران فعال خواهد بود و در صورت افزایش حجم تردد، ظرفیت گیتهای گذرنامه نیز متناسب با نیاز افزایش مییابد.
گفتنی است: در پایان این نشست، مسئولان ایران و عراق بر استمرار هماهنگیهای میدانی، تبادل اطلاعات، اجرای کامل تفاهمنامههای مشترک و بهکارگیری تمامی ظرفیتهای دو کشور برای برگزاری باشکوه، ایمن و منظم مراسم اربعین حسینی تأکید کردند.
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