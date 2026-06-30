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۹ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۲۳

صد و بیست و دومین شب از بعثت خیابانی شهرکردی‌ها

صد و بیست و دومین شب از بعثت خیابانی شهرکردی‌ها

شهرکرد- بعثت خیابانی مردم شهرکرد به صد و بیست و دومین شب رسید.

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کد مطلب 6875825

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