https://mehrnews.com/x3csKY ۹ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۲۳ کد مطلب 6875825 استانها چهارمحال و بختیاری استانها چهارمحال و بختیاری ۹ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۲۳ صد و بیست و دومین شب از بعثت خیابانی شهرکردیها شهرکرد- بعثت خیابانی مردم شهرکرد به صد و بیست و دومین شب رسید. دریافت 18 MB کد مطلب 6875825 کپی شد مطالب مرتبط میدان داری شب صد و بیست و دوم لنگرودی ها شیربچه های لنگرودی از استواری در مسیر حق خواندند مردم سلماس در لبیک به ندای رهبری همچنان در خیابان ایستاده اند نمایش حماسه و شبهای اقتدار ملی مردم ارومیه در خیابان برچسبها تجمع مردمی تجمعات مردمی شهرکرد
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