به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی محمدزاده عصر سه‌شنبه در نشست شورای استانی راهبری مدیریت محله‌محور که با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی و جمعی از سازمان‌های مردم‌نهاد به میزبانی شهر جدید سهند در شهرستان اسکو برگزار شد، اظهار کرد: محله‌محوری به معنای بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی برای تحقق حکمرانی مطلوب است و می‌تواند با ارائه راهکارهای نوآورانه، به حل مسائل اجتماعی کمک کند.

وی با اشاره به اجرای آزمایشی طرح مدیریت محله‌محور در برخی مناطق استان افزود: شهرستان اسکو به دلیل تجربه‌های موفق در فعالیت مراکز مردمی، به‌عنوان یکی از پایلوت‌های اجرای این طرح انتخاب شده است تا پس از ارزیابی نتایج و رفع چالش‌های احتمالی، الگوی نهایی آن برای اجرا در سطح کشور تدوین شود.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به تحولات اخیر منطقه و جنگ تحمیلی اخیر، اظهار کرد: دشمن با وجود برنامه‌ریزی برای تجاوز به کشور، در شناخت مردم ایران دچار خطای راهبردی شد؛ چرا که درک درستی از روحیه دفاع از عزت، استقلال و تمامیت ارضی ملت ایران نداشت.

محمدزاده با اشاره به تجربه تاریخی انقلاب مشروطه در تبریز، شکل‌گیری انجمن‌های محلی و گفتمان میان اقشار مختلف را از عوامل مؤثر در موفقیت این حرکت دانست و گفت: این ظرفیت اجتماعی در مقاطع مختلف تاریخ کشور نقش‌آفرین بوده و امروز نیز می‌تواند با سازمان‌دهی مناسب، زمینه مشارکت مؤثر مردم در اداره امور و افزایش کارآمدی نظام حکمرانی را فراهم کند.

وی با بیان اینکه سرمایه اجتماعی بر پایه اعتماد مردم شکل می‌گیرد، افزود: سیاست‌ها و تصمیمات مدیریتی باید متناسب با ادراک و مطالبات شهروندان تنظیم شود، چرا که رویکرد محله‌محور با تقویت شبکه‌های محلی، افزایش اعتماد عمومی، حس تعلق اجتماعی و مسئولیت‌پذیری شهروندان را به دنبال دارد.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی اجرای طرح مدیریت محله‌محور را در حوزه‌هایی همچون بهداشت و سلامت، اشتغال و معیشت، فرهنگ، آموزش، مدیریت مصرف انرژی و کاهش آسیب‌های اجتماعی مورد اشاره قرار داد و گفت: بهره‌گیری از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد، شناسایی دقیق نیازهای محلات، احصای مطالبات شهروندان و تعیین مسئولیت دستگاه‌های اجرایی از مهم‌ترین الزامات اجرای موفق این طرح است.

محمدزاده در پایان، غلبه نگاه صرفاً اداری و ساختارهای متصلب را از موانع اصلی تحقق مدیریت محله‌محور عنوان کرد و بر ضرورت نقش‌آفرینی هرچه بیشتر نهادهای مردمی در این مسیر تأکید کرد.