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۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۰:۰۶

ادعای رسانه اسرائیلی درباره تعویق مرحله آزمایشی توافق در لبنان

ادعای رسانه اسرائیلی درباره تعویق مرحله آزمایشی توافق در لبنان

سازمان رادیو تلویزیون رژیم صهیونیستی مدعی شد که آغاز مرحله آزمایشی اجرای توافق چارچوبی در لبنان به تعویق افتاده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان رادیو تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از یک منبع آگاه مدعی شد که آغاز مرحله آزمایشی اجرای توافق در لبنان تا زمان دستیابی به سازوکاری برای نظارت مشترک میان ارتش لبنان و ارتش اسرائیل به تعویق افتاده است.

بر اساس این گزارش، یکی از محورهای اصلی مذاکرات، تعیین چارچوبی برای نظارت بر اجرای توافق و هماهنگی میان دو طرف است و تا زمان نهایی شدن این سازوکار، مرحله آزمایشی آغاز نخواهد شد.

همچنین، سازمان رادیو تلویزیون رژیم صهیونیستی مدعی شد که ارتش اسرائیل تنها در صورتی از مناطق مورد نظر عقب‌نشینی خواهد کرد که معیارهایی مشخص برای اقدام فوری ارتش لبنان علیه نیروهای حزب‌الله تعیین و مورد تعهد قرار گیرد.

این گزارش تاکنون از سوی منابع رسمی لبنان یا حزب‌الله تأیید یا رد نشده و جزئیات بیشتری درباره زمان اجرای احتمالی توافق منتشر نشده است.

دولت لبنان و رژیم صهیونیستی ۲۷ ژوئن ۲۰۲۶ پس از چند دور مذاکرات با میانجیگری واشنگتن، یک توافق چارچوبی امضا کردند که هدف آن کاهش تنش‌ها در مرزها است.

کد مطلب 6875844

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