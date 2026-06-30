به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وب سایت النشره، حسین الحاج حسن، نماینده ارشد فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان، در سخنان جدید خود درباره توافق شرم آوری که دولت لبنان با دشمن صهیونیستی امضا کرده، اظهار داشت: دولت لبنان با امضای این توافق با دشمن صهیونیستی مرتکب عملی شرم آور، ننگین، تحقیرآمیز و رسوا کننده شده و ما اصلاً نمیدانیم که آیا مقامات قبل از امضای این توافقنامه آن را خواندند یا نه.
حسین الحاج حسن تاکید کرد: اگر مقامات لبنانی قبل از امضای این توافق آن را خوانده باشند، یک رسوایی است، اما اگر این کار را نکرده باشند هم یک رسوایی بزرگتر به شمار میرود. توافق منعقد شده توسط دولت لبنان با رژیم صهیونیستی بر این مبناست که همه حقوق بدیهی لبنان یعنی عقب نشینی صهیونیستها، بازگشت آوارگان، بازسازی لبنان و سایر حقوق اصولی کشور مشروط به خلع سلاح مقاومت شده است تا به صهیونیستها تضمین داده شود که هیچ چیز آنها را تهدید نمیکند.
وی افزود: جوهره توافق دولت لبنان با رژیم صهیونیستی این است که دولت امتیازات رایگان و تعهدات غیر قابل قبولی به صهیونیستها داده و در عوض هیچ چیزی دریافت نکرده و اشغالگران به هیچ چیزی متعهد نشدهاند؛ بلکه شروطی را تعیین کردهاند که غیر قابل دستیابی است، یعنی خلع سلاح مقاومت، زیرا هیچکس نمیتواند این کار را انجام دهد و ما هرگز سلاحمان را تسلیم نخواهیم کرد.
این نماینده حزب الله خاطرنشان کرد: رئیس جمهور حق قانونی برای مذاکره دارد اما نه با دشمن، و مذاکره با دشمن نقض قانون اساسی و قوانین اصولی کشور به شمار میرود. بدتر از همه اینها، آنطور که در متن توافق مذکور آمده، موافقت رئیس جمهور لبنان با آوردن نیروهای خارجی به کشور برای جنگیدن با مردم خود است تا به این ترتیب لبنان را وارد درگیریهای داخلی کرده و مقاومت را با زور خلع سلاح کند، اما ما هرگز اجازه این کار را نخواهیم داد.
این نماینده پارلمان لبنان گفت: دولت واقعا بر مبنای کدام قانون یا اصول عقلانی، از حق لبنان برای پیگرد قانونی صهیونیستهایی که جنایات وحشیانهای علیه مردم کشور ما مرتکب شدهاند چشم پوشی میکند. آقای جوزف عون شما چه حقی برای محروم کردن لبنانیها از حقوقشان دارید؟ شما که زمانی میگفتید جناب شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب الله، نماینده مردم لبنان نیست، آیا خودتان را نماینده مردم لبنان میدانید که اینگونه حقوق آنها را پایمال میکنید؟ به ویژه با توجه به اعتراض آشکار مقامات و شخصیتهای برجسته لبنان به توافق ننگین با دشمن صهیونیستی از جمله آقای نبیه بری، رئیس پارلمان، ولید جنبلاط، رهبر جامعه دروزی لبنان و رئیس سابق حزب سوسیالیست ترقیخواه، جبران باسیل رئیس جریان آزاد ملی لبنان، سلیمان فرنجیه رئیس جریان المرده، طلال ارسلان و بسیاری دیگر از شخصیتها و احزاب ملی کشور.
حسین الحاج حسن تاکید کرد: ایران در همه مذاکرات خود با آمریکا اصرار داشت که هرگونه توافقی با ایالات متحده باید لبنان را در دو موضوع اساسی شامل کند؛ آتش بس جامع در این کشور و عقب نشینی صهیونیستها از خاک آن. بنابراین توافق شرم آوری که دولت لبنان در واشنگتن با صهیونیستها امضا کرد تلاشی برای اخلال در روند اسلام آباد و جدا کردن پرونده لبنان از یادداشت تفاهم ایران و آمریکاست.
نماینده مذکور حزب الله اظهار داشت که دولت لبنان توافقی را با دشمن امضا کرده که کاملاً به ضرر کشور ما و کاملاً به نفع صهیونیستهاست. اما ما همان گونه که قبلاً تاکید کردیم این توافق را رد میکنیم، زیرا در واقع توافق ننگ، تسلیم و تحقیر است و هرگز اجرا نخواهد شد. طی روزهای گذشته تماسهایی برای یافتن راهکارهای جهت حل بحران داخلی لبنان وجود داشت اما دولت این توافق شرم آور را امضا کرد و این بدین معناست که میخواهد اوضاع داخلی را در راستای منافع صهیونیستها تشدید کند، اما ما هرگز تسلیم نخواهیم شد.
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