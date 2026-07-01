ونس: اگر ایران به کشتی ها حمله کند، پاسخ خواهیم داد 

به گزارش خبرگزاری مهر، جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با فاکس نیوز بدون توجه به اعلام مکرر ایران مبنی بر عدم تلاش برای رسیدن به سلاح هسته‌ای و تایید این موضوع در بازرسی‌های متعدد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، مدعی شد که در صورت موفقیت مذاکرات، إیران برای همیشه از هرگونه تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای دست خواهد کشید.

در حالی که بسیاری از محافل آمریکایی دولت کنونی این کشور را به شکست تحقیرآمیز در جنگ علیه ایران و ورود به روند مذاکرات متهم می‌کنند، ونس در پاسخ به این اتهامات مدعی شد که آمریکا بدون توجه به نتیجه مذاکرات، در موقعیت ممتازی قرار دارد.

ونس افزود که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده است که اگر ایرانی‌ها به کشتی‌ها حمله کنند، آمریکا پاسخ خواهد داد.

ونس در ادامه ادعاهای خود گفت که ایرانی‌ها در دو هفته گذشته به هیچ کشتی‌ای حمله نکرده‌اند و فروش نفت از طریق تنگه هرمز در جریان است.

معاون رئیس جمهور آمریکا در ادامه بار دیگر سیاست نخ‌نمای تهدید ایران در سایه ادامه مذاکرات را در پیش گرفته و در حالی که آمریکا در حملات همه جانبه خود به جمهوری اسلامی ایران طی ۴۰ روز و با وجود بسیج تمامی امکانات و همکاری با رژیم صهیونیستی، نتوانست آسیب جدی به برنامه هسته ای و نظامی ایران وارد کند و در عوض بسیاری از پایگاه‌های خود در منطقه را با حملات سنگین ایرانی ها مواجه کرد، مدعی شد: اگر ایران امتیازاتی را که منتظرش هستیم ارائه ندهد، برنامه هسته‌ای آن‌ها ویران شده و توانمندی‌های نظامی‌شان درهم‌کوبیده باقی خواهد ماند.

ونس در چارچوب سیاست‌ هویج و چماق افزود: رئیس جمهور از ما خواسته است مسیر مذاکرات را دنبال کنیم و اگر این روند به یک راه حل دیپلماتیک موفق منجر نشود، گزینه‌های زیادی داریم.

معاون رئیس‌جمهور آمریکا در اظهارات دیگری با اشاره به روند مذاکرات با ایران، مدعی شد که گفت‌وگوهای فنی میان دو طرف بر پایه مذاکرات پیشین در حال انجام است.

وی همچنین مدعی شد که دونالد ترامپ خواهان ادامه مسیر دیپلماتیک با ایران است، اما این روند باید بر مبنای تعهداتی باشد که امکان راستی‌آزمایی آن‌ها وجود داشته باشد.

ونس در ادامه ادعاهای خود گفت: برچیده شدن برنامه هسته‌ای ایران باید از طریق بازرسی‌های مستمر و قابل راستی‌آزمایی تأیید شود.

معاون رئیس‌جمهور آمریکا افزود که ترامپ دستور داده است ابتدا از «یادداشت تفاهم» برای بازگرداندن نفت به بازارهای جهانی و تقویت عرضه جهانی انرژی استفاده شود و سپس تحولات مرحله بعدی مذاکرات مورد ارزیابی قرار گیرد.

معاون رئیس‌جمهور آمریکا مدعی شد که واشنگتن در قبال ایران با دو گزینه مواجه است: یا برای دستیابی به توافقی بلندمدت با تهران -مشروط به تغییر رفتار ایران- تلاش کند یا دستاوردهایی را که تاکنون به دست آورده، تثبیت کند.

وی افزود: همچنان میزان قابل توجهی از عدم قطعیت درباره روند تحولات وجود دارد و هیچ‌کس نمی‌تواند با اطمینان پیش‌بینی کند که ایران چه اقدامی انجام خواهد داد.