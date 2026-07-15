به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، جنگنده های اسرائیلی شهرک کونین در بنت جبیل در جنوب لبنان را هدف قرار دادند.

منابع لبنانی از حمله جنگنده های اسرائیلی به منطقه واقع میان شهرک های بیت یاحون و برعشیت در جنوب لبنان خبر دادند.

خبرنگار المنار گزارش داد: توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی منطقه واقع در بین دو شهرک برعشیت‌ و بیت‌یاحون را با گلوله‌های فسفری مورد حمله قرار داد.

همچنین خبرنگار المنار از حمله توپخانه ای ارتش رژیم صهیونیستی به حومه شهرک عیتا الجبیل در جنوب لبنان خبر داد.

رژیم صهیونیستی همچنین انفجار و تخریب جدیدی در شهرک دیر سریان انجام داد.

منابع لبنانی اعلام کردند که گروهی از نظامیان صهیونیست هم به طرف شهرک حدّاثا نفوذ کردند.