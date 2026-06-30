تشریح آیین تشییع امام شهید؛ از مدیریت امنیت تا اسکان و درمان زائران

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران و رئیس ستاد برگزاری مراسم وداع و تشییع رهبر شهید در این استان در گفت‌وگویی تلویزیونی از تدوین سازوکارهای اجرایی این مراسم خبر داد و گفت: برنامه‌ریزی‌ها با تمرکز بر سه محور اصلی شامل امنیت و ایمنی، سلامت و خدمات پشتیبانی انجام شده است.

او با اشاره به هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف افزود تمامی ظرفیت‌های اجرایی، خدماتی و مردمی برای برگزاری این مراسم به‌کار گرفته شده و کمیته‌های تخصصی مسئولیت اجرای بخش‌های مختلف را بر عهده دارند.

معتمدیان همچنین از پیش‌بینی تمهیدات گسترده برای جابه‌جایی زائران خبر داد و گفت ظرفیت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای، ریلی و هوایی برای انتقال شرکت‌کنندگان در مراسم بسیج شده است.

به گفته او، سه دانشگاه علوم پزشکی، سازمان اورژانس، جمعیت هلال‌احمر و مراکز درمانی نیز در حالت آماده‌باش قرار دارند تا خدمات درمانی و امدادی را در طول مسیر سفر، محل برگزاری مراسم و هنگام بازگشت زائران ارائه کنند.

استاندار تهران با اشاره به برنامه‌های اسکان زائران گفت: نزدیک به پنج هزار مدرسه در شهر تهران و شهرستان‌های استان برای اسکان پیش‌بینی شده است.

او افزود مسئولیت کمیته اسکان و تغذیه بر عهده شهرداری تهران است و شهرداری‌های مناطق ۲۲گانه با همکاری نهادهای مسئول، مراکز تعیین‌شده را برای پذیرش زائران تجهیز می‌کنند.

رئیس ستاد برگزاری مراسم همچنین از تشکیل ستادهای پشتیبان در ۱۶ شهرستان استان تهران خبر داد و گفت برای هر یک از مناطق ۲۲گانه پایتخت نیز استان‌های معین در نظر گرفته شده است تا در صورت افزایش شمار زائران، خدمات پشتیبانی و اسکان به‌صورت مرحله‌ای گسترش یابد.

به گفته معتمدیان، در صورت تکمیل ظرفیت‌های اسکان در شهر تهران، امکانات پیش‌بینی‌شده در شهرستان‌های استان وارد چرخه خدمت‌رسانی خواهد شد تا روند پذیرش و ارائه خدمات به زائران بدون وقفه ادامه پیدا کند.