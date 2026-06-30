هوشمندسازی ورزش البرز کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر، توسعه زیرساختهای ورزشی، هوشمندسازی نظام مدیریت ورزش، تعیین تکلیف املاک ورزشی و برنامهریزی برای رفع دغدغههای جوانان، مهمترین محورهای نخستین نشست شورای عالی ورزش و ستاد ساماندهی امور جوانان استان البرز در سال ۱۴۰۵ بود؛ نشستی که با حضور استاندار البرز، نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی، فرمانداران، رؤسای هیئتهای ورزشی و مدیران اجرایی استان برگزار شد.
در این نشست، مسئولان ورزش و جوانان استان ضمن تشریح عملکرد یکساله مجموعه ورزش و جوانان البرز، از پروژههای آماده افتتاح، برنامههای حوزه جوانان و اقدامات انجام شده برای توسعه ورزش استان گزارش دادند.
حمیدرضا رضایی، سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان البرز در این نشست از نزدیک شدن به بهرهبرداری یکی از مهمترین پروژههای ورزشی استان خبر داد.
وی با اشاره به روند تکمیل مجموعه ورزشی ۶ هزار نفری البرز اظهار کرد: این پروژه که عملیات اجرایی آن از سال ۱۳۹۱ آغاز شده بود، اکنون به مراحل پایانی رسیده و طی دو هفته آینده آماده افتتاح خواهد شد.
وی با بیان اینکه این مجموعه دارای کاربریهای متعدد ورزشی و زیرساختهای استاندارد است، افزود: بهرهبرداری از این پروژه میتواند بخشی از نیازهای زیرساختی ورزش استان را برطرف کرده و زمینه میزبانی رویدادهای مهم ورزشی را فراهم کند.
افتتاح این مجموعه در حالی صورت میگیرد که طی سالهای اخیر یکی از مطالبات جدی جامعه ورزش البرز، تکمیل پروژههای نیمهتمام و افزایش سرانه فضاهای ورزشی بوده است.
عملکرد جوانان البرز در ارزیابیهای ملی
بخش دیگری از گزارش ارائه شده در جلسه به عملکرد معاونت جوانان اداره کل ورزش و جوانان اختصاص داشت.
رضایی با اشاره به ارزیابیهای وزارت ورزش و جوانان در قالب جشنواره شهید رجایی گفت: عملکرد استان البرز در چهار شاخص ملی مورد بررسی قرار گرفته که در دو شاخص موفق به کسب امتیاز کامل شده است.
وی افزود: در حوزه تحقق شاخصهای مرتبط با اوقات فراغت و اشتغال جوانان، استان البرز موفق به دریافت امتیاز کامل شده و هزاران نفر از جوانان استان از برنامههای حمایتی و اشتغالمحور بهرهمند شدهاند.
سرپرست اداره کل ورزش و جوانان البرز در عین حال یکی از نقاط ضعف استان را برگزاری نامنظم جلسات ستاد ساماندهی امور جوانان در سطح استان و شهرستانها عنوان کرد و خواستار همکاری بیشتر فرمانداران برای ارتقای این شاخص شد.
وی تأکید کرد که شناسایی و رفع نقاط ضعف در کنار تقویت نقاط قوت، میتواند جایگاه البرز را در ارزیابیهای ملی ارتقا دهد.
رونمایی از اطلس هوشمند ورزش البرز
یکی از مهمترین برنامههای این نشست رونمایی از «اطلس هوشمند ورزش البرز» بود؛ سامانهای که مسئولان از آن به عنوان زیرساخت مدیریت دادهمحور ورزش استان یاد کردند.
این سامانه حاصل حدود یک سال فعالیت کارشناسی بوده و با هدف ایجاد بانک اطلاعاتی جامع ورزشکاران، مربیان، داوران، باشگاهها و قهرمانان استان طراحی شده است.
بر اساس توضیحات ارائه شده در جلسه، شعار این سامانه «هر ورزشکار یک پرونده؛ هر تصمیم بر پایه داده» تعیین شده است.
اطلس هوشمند ورزش البرز امکان تشکیل پرونده الکترونیکی ورزشکاران، ایجاد بانک اطلاعاتی قهرمانان، استعدادیابی هدفمند، ارزیابی عملکرد هیئتهای ورزشی و دسترسی مدیران به اطلاعات آماری دقیق را فراهم میکند.
در این سامانه اطلاعات ورزشی استان به تفکیک شهرستانها، رشتههای ورزشی، جنسیت، ردههای سنی و تعداد باشگاهها و مربیان قابل مشاهده است؛ موضوعی که به گفته مسئولان میتواند نقش مهمی در برنامهریزی و تصمیمسازیهای ورزشی ایفا کند.
همچنین بانک افتخارآفرینان استان البرز به عنوان مرجع رسمی ثبت افتخارات ورزشی استان در این سامانه پیشبینی شده است.
تعیین تکلیف املاک ورزشی پس از دهها سال
یکی دیگر از محورهای مهم نشست شورای عالی ورزش البرز، تشریح اقدامات انجام شده در حوزه تثبیت مالکیت اماکن ورزشی بود.
رضایی اعلام کرد: سند مالکیت ورزشگاه شریعتی کرج پس از ۵۳ سال صادر شده و به نام دولت ثبت شده است.
وی افزود: این مجموعه ورزشی با مساحتی بالغ بر ۳۵ هزار متر مربع از قدیمیترین اماکن ورزشی استان به شمار میرود و صدور سند آن میتواند زمینهساز توسعه و سرمایهگذاری بیشتر در این مجموعه باشد.
سرپرست اداره کل ورزش و جوانان البرز همچنین از صدور سند مجموعه ورزشی ایثار حصارک پس از ۳۴ سال خبر داد و گفت: این مجموعه با مساحت ۲۴ هزار و ۵۰۰ متر مربع و ارزش قابل توجه اقتصادی، پس از رفع موانع حقوقی در مالکیت دولت تثبیت شد.
وی همچنین به تعیین تکلیف یک مجموعه ورزشی دیگر در شاهینویلای کرج اشاره کرد که پس از ۱۲ سال اختلاف حقوقی، سند آن به نام اداره کل ورزش و جوانان استان صادر شده است.
تمرکز بر اشتغال و توانمندسازی جوانان
در بخش دیگری از جلسه، عملکرد حوزه جوانان و برنامههای مرتبط با اشتغال و اوقات فراغت تشریح شد.
مسئولان این حوزه اعلام کردند که البرز در ارزیابیهای ملی مرتبط با اشتغال جوانان موفق به کسب رتبههای برتر شده است.
بر اساس گزارش ارائه شده، برنامههای مهارتآموزی استان از حالت صرفاً آموزشی خارج شده و به سمت اشتغالمحوری حرکت کرده است؛ به گونهای که شرکتکنندگان پس از گذراندن دورهها به بازار کار معرفی میشوند.
در همین راستا، طرح «مهتاب» با هدف مهارتآموزی و اشتغال جوانان در محلات کمبرخوردار اجرا شده است.
طبق آمار ارائه شده، صدها نفر از جوانان و سربازان در قالب این طرح آموزش دیدهاند و بخش قابل توجهی از آنان وارد بازار کار شدهاند.
مسئولان همچنین از جذب اعتبارات ملی برای پرداخت تسهیلات اشتغال جوانان خبر دادند و ابراز امیدواری کردند با همکاری بانکها، زمینه ایجاد فرصتهای شغلی جدید برای جوانان فراهم شود.
مطالبه نماینده مجلس برای تقویت جایگاه ورزش البرز
علی شیرینزاد نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با قدردانی از تلاشهای مجموعه ورزش و جوانان استان، بر ضرورت تقویت جایگاه ورزش البرز در سطح ملی تأکید کرد.
وی با اشاره به ظرفیتهای موجود در استان گفت: البرز از توانایی لازم برای میزبانی رویدادهای مهم ورزشی برخوردار است و باید از این ظرفیت برای ارتقای جایگاه ورزش استان استفاده شود.
نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس همچنین خواستار جذب مسابقات ملی و حضور باشگاههای مطرح کشور در البرز شد و این موضوع را عاملی برای توسعه ورزش قهرمانی و افزایش انگیزه ورزشکاران دانست.
توسعه ورزش مطالبه استاندار البرز از همه دستگاهها
استاندار البرز نیز در جمعبندی این نشست، توسعه ورزش و حل مسائل جوانان را از اولویتهای اصلی مدیریت استان عنوان کرد.
مجتبی عبداللهی با تأکید بر اینکه ورزش صرفاً یک فعالیت تفریحی نیست، بلکه سرمایهای راهبردی برای توسعه اجتماعی محسوب میشود، گفت: هیچ نوجوان و جوانی نباید به دلیل مشکلات مالی از ورزش محروم بماند.
وی خواستار مشارکت گسترده فرمانداران، شهرداریها، خیران و بخش خصوصی در توسعه زیرساختهای ورزشی شد و افزود: همانگونه که در حوزه مدرسهسازی و بیمارستانسازی شاهد مشارکت مؤثر بخشهای مختلف بودیم، در حوزه ورزش نیز باید چنین همافزایی شکل گیرد.
استاندار البرز همچنین اشتغال، ازدواج، مسکن و کارآفرینی را از مهمترین دغدغههای جوانان دانست و بر ضرورت همکاری همه دستگاهها برای رفع این مشکلات تأکید کرد.
عبداللهی در پایان با اشاره به اهمیت پیگیری مصوبات شورا، بر برگزاری منظم نشستهای شورای عالی ورزش و ستاد ساماندهی امور جوانان تأکید کرد و گفت: امروز زمان برداشتن گامهای بلند برای توسعه ورزش و رسیدگی به مطالبات نسل جوان است؛ مسیری که با همافزایی همه دستگاهها میتواند آیندهای روشنتر برای ورزش و جوانان البرز رقم بزند.
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