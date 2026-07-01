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۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۶:۰۸

بوشهر در جمع برترین‌های کونگ‌فو کشور قرار گرفت

بوشهر در جمع برترین‌های کونگ‌فو کشور قرار گرفت

بوشهر-هیئت کونگ‌فو و هنرهای رزمی استان بوشهر با کسب مقام سوم در ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۴ فدراسیون کونگ‌فو و هنرهای رزمی کشور، در جمع هیئت‌های برتر ملی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس بررسی‌های انجام شده توسط فدراسیون کونگ‌فو و هنرهای رزمی کشور، هیئت بوشهر موفق شد با توجه به سطح فعالیت‌ها و عملکرد گسترده خود در سال گذشته، جایگاه سوم را در گروه خود از آن خود کند.

شایان ذکر است که فدراسیون کونگ‌فو و هنرهای رزمی کشور به صورت سالانه پس از بررسی دقیق عملکرد هیئت‌های استانی، استان‌های برتر را شناسایی کرده و در سمینار سالانه از آن‌ها تقدیر و تجلیل به عمل می‌آورد.

این دستاورد ارزشمند، موفقیت هیئت بوشهر در ارتقای سطح کیفی ورزشی در سطح کشور محسوب می‌شود که با امید به تداوم این روند و حمایت‌های مسئولان ورزشی، می‌تواند در سال‌های آتی منجر به کسب سکوی قهرمانی نیز بشود. این موفقیت مایه افتخار جامعه ورزشی استان، هیئت کونگ‌فو و تمامی رزمی‌کاران بوشهری است.

کد مطلب 6875874

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