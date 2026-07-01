به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک روسیه، بر اساس اصلاحات قانون انرژی هسته‌ای و قانون جزا که در ۲۶ ژوئن توسط الکساندر اشتوب، رئیس جمهور فنلاند، تصویب شد، واردات، تولید، نگهداری و استفاده از سلاح‌های هسته‌ای اکنون در خاک فنلاند مجاز است.

مقامات فنلاندی بارها تأیید کرده‌اند که فنلاند به یک قدرت هسته‌ای تبدیل نخواهد شد، قصد استقرار سلاح‌های هسته‌ای در خاک خود در زمان صلح را ندارد و همچنان به پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای متعهد است.

دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، پیش از این اظهار داشت که استقرار سلاح‌های هسته‌ای در فنلاند تهدیدی برای روسیه است و مسکو اقدامات مناسبی را انجام خواهد داد.

ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه نیز به نوبه خود اظهار داشت که تصمیم مقامات فنلاندی برای لغو ممنوعیت استقرار سلاح‌های هسته‌ای، تهدیدی واقعی برای امنیت ملی روسیه است.





