به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریا نووستی، الینا والتونن وزیر امور خارجه فنلاند در گفتگو با روزنامه آلمانی فرانکفورتر آلگماینه زایتونگ (FAZ) تصریح کرد که اروپا نباید میانجی بیطرفی در درگیری بین روسیه و اوکراین باشد.
وی افزود: نباید این تصور ایجاد شود که ما در اروپا ناامیدانه بدون در نظر گرفتن شرایط به دنبال مذاکرات صلح هستیم. ما میانجی بیطرفی نیستیم و از اوکراین حمایت میکنیم، و به همین دلیل اروپا باید به بهترین شکل ممکن مدیریت شود.
وی پیشتر نیز گفته بود که اروپا باید به طور قطعی تصمیم بگیرد که از مذاکرات با روسیه در مورد اوکراین چه میخواهد.
پیش از این آنتونیو کوستا، رئیس شورای اروپا گفته بود که اتحادیه اروپا باید مستقیماً با مسکو ارتباط برقرار کند تا امکان شنیدن دیدگاه طرف روسی فراهم شود.
تلاشهای کوستا برای برقراری این ارتباط، بحثی را بین سیاستمداران اروپایی و رسانهها در مورد زمان مناسب مذاکرات و اینکه چه کسی باید نماینده اتحادیه اروپا در صورت از سرگیری گفتوگو باشد، برانگیخته است.
از سوی دیگر ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، گفت که اتحادیه اروپا تاکنون تنها به گمانهزنیها در مورد شخصیت احتمالی برای مذاکره با مسکو بسنده کرده است.
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