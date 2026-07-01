به گزارش خبرگزاری مهر، یگان حفاظت محیط زیست استان اصفهان در راستای تقویت برنامههای حفاظتی از یوز آسیایی، طی هفته گذشته با حضور در کنار محیطبانان اداره کل حفاظت محیط زیست استان سمنان، در عملیات مشترک پایش محور عباسآباد–میامی مشارکت فعال داشتهاند.
تیمهای عملیاتی با اجرای گشتهای پیاده و خودرویی و پایش شبانهروزی این کریدور حساس، وضعیت منطقه را بهصورت مستمر رصد کرده و با حفظ حریم امن «هلیا» و تولههایش، از نزدیک شدن آنها به جاده و قرار گرفتن در معرض خطر تصادفات جلوگیری میکنند.
در همین ارتباط، سعید یوسفپور مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان نیز با اشاره به گسترش این عملیات مشترک اعلام کرده است که طی حدود یک هفته گذشته، همکارانی از ادارات کل حفاظت محیط زیست استانهای اصفهان و خراسان شمالی به این مأموریت حفاظتی ملحق شدهاند.
به گفته وی، استان اصفهان با یک اکیپ کامل و مجهز در منطقه حضور دارد و در کنار نیروهای حفاظت محیط زیست استان سمنان، در اجرای عملیات پایش مشارکت میکند. همچنین شماری از نیروهای مردمی و علاقهمندان به حفاظت از حیاتوحش نیز آمادگی خود را برای حضور در این پایش میدانی اعلام کردهاند.
محور عباسآباد–میامی با وجود آرامش نسبی این روزها، به دلیل ثبت ۱۳ مورد تلفات یوز آسیایی در سالهای گذشته، همچنان بحرانیترین کانون تلفات جادهای این گونه ارزشمند و در معرض انقراض در کشور به شمار میرود. از این رو، استمرار همکاری بیناستانی، بهرهگیری از ظرفیت نیروهای مردمی و تداوم پایش میدانی، نقش مهمی در ارتقای سطح حفاظت از یوز آسیایی و کاهش مخاطرات پیشروی این گونه ارزشمند ایفا میکند.
ادارات کل حفاظت محیط زیست استانهای سمنان، اصفهان و خراسان شمالی از رانندگان عبوری درخواست میکنند با رعایت سرعت مطمئنه، توجه به علائم هشداردهنده و گزارش هرگونه مشاهده یوز یا سایر گونههای حیاتوحش به سامانه ۱۵۴۰، در حفاظت از یوز آسیایی و صیانت از سرمایههای طبیعی کشور مشارکت کنند.
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