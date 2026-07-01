به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های بوکس قهرمانی آسیا یکشنبه چهاردهم تیرماه به میزبانی اندونزی در شهر جاکارتا آغاز خواهد شد و تا 26 تیرماه ادامه خواهد داشت. این در حالی است که تاکنون روادید اعضای تیم ملی کشورمان برای حضور در این رقابت‌ها تاکنون صادر نشده است.

ملی پوشان بوکس جوانان و امیدها در بخش مردان و بانوان تمرینات خود را در مجموعه ورزشی انقلاب پیگیری می‌کنند و امیدوارند تا تلاش مسئولان فدراسیون نتیجه داده و بتوانند در این مسابقات شرکت کنند.

تیم‌های ملی بوکس کشورمان در مسابقات اخیر نتایج خوبی کسب کرده‌اند و انتظار می رود روی رینگ قهرمانی آسیا نیز عملکرد قابل قبولی به نمایش بگذارند. این موضوع مستلزم آن است که روادید صادر شده و تیم ملی به اندونزی اعزام شود.