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۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۹:۴۱

ملی پوشان در انتظار حل مشکل؛

اعزام تیم ملی بوکس به جاکارتا در هاله‌ای از ابهام

اعزام تیم ملی بوکس به جاکارتا در هاله‌ای از ابهام

روادید اعضای تیم ملی بوکس برای سفر به اندونزی تاکنون صادر نشده تا حضور تیم ملی در مسابقات قهرمانی آسیا در هاله‌ای از ابهام قرار گیرد. 

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های بوکس قهرمانی آسیا یکشنبه چهاردهم تیرماه به میزبانی اندونزی در شهر جاکارتا آغاز خواهد شد و تا 26 تیرماه ادامه خواهد داشت. این در حالی است که تاکنون روادید اعضای تیم ملی کشورمان برای حضور در این رقابت‌ها تاکنون صادر نشده است.

ملی پوشان بوکس جوانان و امیدها در بخش مردان و بانوان تمرینات خود را در مجموعه ورزشی انقلاب پیگیری می‌کنند و امیدوارند تا تلاش مسئولان فدراسیون نتیجه داده و بتوانند در این مسابقات شرکت کنند.

تیم‌های ملی بوکس کشورمان در مسابقات اخیر نتایج خوبی کسب کرده‌اند و انتظار می رود روی رینگ قهرمانی آسیا نیز عملکرد قابل قبولی به نمایش بگذارند. این موضوع مستلزم آن است که روادید صادر شده و تیم ملی به اندونزی اعزام شود.

کد مطلب 6876010

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    نظرات

    • کریمی IR ۱۵:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۰
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      پاسخ
      مسئولین باید در حق این جوانان کوتاهی نکنن این بچه ها آینده شون وسطه و کلی زحمت کشیدن

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