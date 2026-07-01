به گزارش خبرگزاری مهر، علی اسفندیاری اظهار کرد: در جریان بازرسی‌های مستمر از واحدهای عرضه آرد و نان، در مجموع ۱۷۴ مورد تخلف شناسایی و پرونده‌های مربوطه برای رسیدگی قانونی به تعزیرات حکومتی ارجاع شد.

وی افزود: بیشترین تخلفات ثبت‌شده مربوط به کم‌فروشی با ۵۲ مورد، عدم اجرای تکالیف و ضوابط صنفی با ۴۲ مورد، عدم رعایت بهداشت با ۳۰ مورد، گران‌فروشی با ۲۱ مورد، عدم رعایت ساعات کار با ۱۲ مورد، عدم نصب و استفاده از قیمت با هشت مورد، عرضه خارج از شبکه با ۶ مورد و سایر تخلفات با سه مورد بوده است.

مدیر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با اشاره به آمار کلی پرونده‌های تخلف در استان گفت: از مجموع ۲۰۲ پرونده تخلف تشکیل‌شده در خردادماه، ۱۰۹ پرونده مربوط به حوزه آرد و نان بوده که نشان می‌دهد بیش از نیمی از تخلفات ثبت‌شده استان به این بخش اختصاص دارد.

اسفندیاری تأکید کرد: با هدف صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، ارتقای کیفیت خدمات نانوایی‌ها و جلوگیری از تخلفات در شبکه توزیع آرد و نان، بازرسی‌ها و نظارت‌های میدانی به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت.