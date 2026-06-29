شناسایی ۷.۲ همت اموال پرونده «رضایت خودرو طراوت نوین»

به گزارش خبرگزاری مهر، دادگستری کل استان قزوین با تشریح آخرین اقدامات انجامشده در پرونده کثیرالشاکی «رضایت خودرو طراوت نوین» اعلام کرد: طی یک سال گذشته با شناسایی، توقیف و فروش اموال شرکت و متهمان، روند استیفای حقوق مالباختگان با جدیت دنبال شده است.
بر اساس این گزارش، در راستای اطلاعرسانی شفاف و ارتباط مستقیم با شکات، از مردادماه سال ۱۴۰۴ کانال رسمی اطلاعرسانی این پرونده در پیامرسان ایتا راهاندازی شده که تاکنون بیش از چهار هزار نفر از مالباختگان در آن عضو شدهاند.
دادگستری استان قزوین همچنین اعلام کرد پس از پایان رسیدگیهای قضایی و اعطای فرصتهای قانونی به متهمان برای پرداخت مطالبات، حکم متهم ردیف اول در آذرماه ۱۴۰۴ وارد مرحله اجرا شد و همزمان فرآیند شناسایی، توقیف و فروش اموال با جدیت ادامه یافت.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: در ادامه رسیدگیها، برای ۸۷ نفر نیز به اتهام پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی و کلاهبرداری شبکهای به ارزش یکهزار و ۸۰۰ میلیارد تومان کیفرخواست صادر شده است.
بر اساس اعلام معاونت اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب قزوین، تاکنون اموالی شامل کارخانه، سردخانه صنعتی، املاک تجاری و مسکونی، خودرو، سیمکارت، کولر گازی، طلا، ارز، رمز ارز و سایر داراییها به ارزش تقریبی هفت هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان شناسایی و توقیف شده است.
این گزارش میافزاید: از محل فروش بخشی از این اموال، مطالبات هفت هزار و ۳۱۲ نفر از مالباختگان تا سقف ۱۴۹ میلیون تومان پرداخت شده و با وصول ۳۰۰ میلیارد تومان حاصل از مزایدههای اخیر، پیشبینی میشود یکهزار و ۹۰۰ نفر دیگر نیز تعیین تکلیف شوند تا شمار افرادی که مطالبات خود را دریافت کردهاند به بیش از ۹ هزار و ۲۰۰ نفر برسد.
دادگستری استان قزوین با اشاره به اینکه کارخانه، سردخانه و هلدینگ شرکت با ارزش تقریبی ۶.۱ همت چهار بار به مزایده گذاشته شده اما خریداری برای آن پیدا نشده است، افزود: پس از بررسی درخواستهای شکات و با توجه به تغییر شرایط بازار، مزایده عمومی اموال غیرمنقول برای بار دیگر برگزار شد و همزمان امکان واگذاری بخشی از اموال به شکات نیز در چارچوب قانون پیشبینی شده است.
در پایان این گزارش تأکید شده است: علاوه بر ۷.۲ همت اموال شناساییشده در پرونده اصلی، یکهزار و ۸۰۰ میلیارد تومان دارایی نیز در پرونده پولشویی مرتبط با این شرکت شناسایی شده و در مجموع حدود ۹ همت دارایی تحت پیگیری دستگاه قضایی قرار دارد و روند استیفای کامل حقوق مالباختگان تا حصول نتیجه نهایی ادامه خواهد یافت.
نظر شما