تمدید خودکار قراردادهای اجاره در قزوین با سقف افزایش ۲۵ درصدی

لیدا معروفی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس مصوبه ابلاغی سران قوا، قراردادهای اجاره‌ای که در سال جاری منقضی می‌شوند، در صورت درخواست مستأجر و با هدف حمایت از مستأجران و تنظیم بازار مسکن، قابلیت تمدید خودکار دارند.

وی افزود: سقف افزایش اجاره‌بها برای این دسته از قراردادها حداکثر ۲۵ درصد تعیین شده است، اما قراردادهای جدیدی که در سال جاری منعقد می‌شوند، بر اساس مصوبه شورای مسکن استان، تا سقف ۲۷ درصد امکان افزایش اجاره‌بها دارند.

معاون معماری و شهرسازی اداره‌کل راه و شهرسازی استان قزوین با اشاره به موارد استثنا از اجرای این مصوبه بیان کرد: اگر مالک برای بازسازی یا تعمیرات اساسی ملک، پروانه معتبر دریافت کرده باشد، یا خود و افراد تحت تکفل وی به ملک برای سکونت شخصی نیاز داشته باشند، یا مستأجر به تعهدات مالی و قراردادی خود عمل نکرده باشد، یا ملک با سند رسمی و قطعی به فروش رسیده باشد، قرارداد مشمول تمدید خودکار نخواهد بود.

معروفی درباره احراز نیاز شخصی مالک نیز گفت: در صورتی که مالک ادعای نیاز شخصی به واحد مسکونی را داشته باشد، این موضوع باید از سوی مرجع قضایی صالح بررسی و احراز شود.

وی تصریح کرد: در صورت بروز هرگونه اختلاف میان مالک و مستأجر درباره اجرای این مصوبه، رسیدگی به موضوع بر عهده مراجع قضایی صالح خواهد بود و تصمیم نهایی بر اساس رأی این مراجع اتخاذ می‌شود.

