به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی احمدی در نشست خبری ستاد امر به معروف و نهی از منکر با اصحاب رسانه که ظهر دوشنبه در سالن جلسات این رسانه برگزار شد، اظهار کرد: قرآن کریم در آیه ۱۰۴ سوره مبارکه آل‌عمران، تصویری روشن از اولویت‌های حکومت صالحان ترسیم می‌کند؛ آن‌جا که می‌فرماید اهل ایمان پس از دستیابی به اقتدار و حاکمیت، چهار فریضه بنیادین را سرلوحه خویش قرار می‌دهند. نخستین گام، اقامه نماز به عنوان عمود دین در سپهر جامعه اسلامی است و دومین، پرداخت زکات که در پهنه ادبیات قرآنی، تمامی وجوهات شرعی از خمس و مالیات گرفته تا اقلام نه‌گانه را در بر می‌گیرد. امر به معروف و نهی از منکر، دو رکن پایانی این زنجیره‌اند؛ فرایضی که می‌توان آن‌ها را پایه‌ها یا چهار وزارتخانه اصلی و بی‌بدیل در کالبد یک حکومت قرآنی دانست.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان قزوین بیان کرد: این همان حقیقت مقدسی است که در دیگر آیات نیز تجلی یافته و فلاح و رستگاری جامعه را در گرو ظهور گروهی می‌داند که دعوت‌کننده به خیر و آمر به معروف باشند.

وی افزود: این روزها که فضای جامعه معطر به عطر شهادت سید و سالار شهیدان، حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران وفادار ایشان است، به یاد می‌آوریم که سرور آزادگان جهان نیز غایت قیام مصلحانه خود را اقامه حق، سیره نبوی و فرایض امر به معروف و نهی از منکر نامید. بر همین اساس، امام راحل عظیم‌الشأن نیز در سال ۱۳۴۲ نهضت الهی خود را بنیان نهاد؛ چراکه حکومت در اندیشه ایشان، مقدمه‌ای برای تجلی این فرایض قرآنی بود.

این مسئول تاکید کرد: دستگاه قضایی کشور که در سالگرد شهادت مظلومانه آیت‌الله دکتر بهشتی، شهید والامقام صدر انقلاب قرار دارد، پایگاهی برای عدالت‌گستری است و دیگر ارکان دولت برای تدبیر امور مردم بنا شده‌اند، این اندیشه ناب در طول بیش از سه دهه زعامت مدبرانه امام شهید و حاکمیت اصول حقه نظام، همواره مایه صیانت از کشور بوده و امروز نیز در سایه‌سار هدایت‌های رهبری امام سوم انقلاب، دکترین اصلی نظام جمهوری اسلامی بر همین چهار اصل قرآنی و ولایی استوار مانده است.

وی ادامه داد: اگر امروز در جستجوی والاترین معروف و آشکارترین منکر عصر حاضر باشیم، باید گفت که حفظ نظام مقدس جمهوری اسلامی، بزرگ‌ترین معروف زمانه و ایستادگی در برابر نظام سلطه جهانی به سرکردگی آمریکای جنایتکار و رژیم غاصب صهیونیستی، بالاترین منکر است. حضور حماسی و پرشور مردم عزیز در میدان‌ها و خیابان‌ها طی چهار ماه گذشته، پس از شهادت قائد بزرگوارمان، تجلی عینی جهاد و امر به معروف بود؛ حضوری که حافظ این ثمره خون شهدا گشت و درس وفاداری را از عاشورا و شهدای جنگ‌های تحمیلی اول، دوم و سوم به زیباترین شکل معنا کرد.

احمدی ابراز کرد: در حوزه‌ دیگر، تجلی مسئولیت‌های اجتماعی در بازار و اقتصاد رخ می‌نماید. امروز گرانی‌های لجام‌گسیخته و احتکار کالاهای اساسی، از منکرات واضح جامعه است و در مقابل، نظارت دقیق بر بازار و مقابله با گرانی، مصداق بارز معروف به شمار می‌رود. مسئولان نباید شرایط جنگی را بهانه‌ای برای کاستی‌ها قرار دهند، چرا که آشفتگی بازار نیازمند تدبیر و نظارت است؛ همان‌گونه که احتکار چند همتی محصولات پتروشیمی در یکی از شهرها، نمونه‌ای تلخ از این منکرات اقتصادی بود که معیشت روزمره مردم را نشانه رفت.

وی در ادامه تشریح کرد: افزون بر این، در جبهه فرهنگی، مقابله آحاد جامعه با پدیده شوم بی‌حجابی یک ضرورت اجتماعی است؛ توطئه‌ای که دشمن پس از شکست در جنگ نظامی چهل‌روزه و جنگ رمضان، در قالب ترویج بدحجابی برای فروپاشی بنیان خانواده و اسارت جوانان طراح کرده است. در این مسیر، هوشمندی، دعوت به خیر و صیانت قانون از حد شرعی پوشش برای مردان و زنان، خواست صریح حاکمیت و ستاد امر به معروف است.

این مسئول ابراز کرد: همگام با جهاد فرهنگی، همراهی با پویش ملی «صرفه‌جویی در منابع پایدار انرژی» یک فریضه حیاتی است. آسیب‌های وارده به زیرساخت‌ها در دوران جنگ و خشکسالی‌های پیاپی، ضرورت مدیریت بهینه آب، برق، گاز و بنزین را دوچندان می‌کند؛ هرچند بارندگی‌های اخیر مایه شکر بود، اما هنوز کمبود بارش درازمدت جبران نشده است.

وی عنوان کرد: امروز بحران انرژی، چالشی جهانی است که حتی در کشورهای پیشرفته اروپا نیز قربانی می‌گیرد.

در کشور در حال توسعه ما، اختلال در تامین برق صنایع بزرگی چون فولاد و سیمان، نه تنها سبب گرانی مسکن و مصالح می‌شود، بلکه با تعطیلی چندروزه کارخانه‌ها در تابستان، حقوق و بیمه کارگران شریف را با مخاطره و جامعه را با تبعات فرهنگی و اجتماعی روبرو می‌سازد.

این مسئول یادآور شد: تجربه موفق یکی از واحدهای صنعتی نشان داد که با صرفه‌جویی خانگی کارگران در ساعات اوج مصرف و تعامل با اداره برق، چرخ تولید متوقف نشد؛ امری که ثابت می‌کند مسائل فرهنگی، رفاهی و اقتصادی زنجیروار به هم متصلند و غفلت از آن، راه را برای نفوذ دشمن در فتنه‌هایی چون دی‌ماه گذشته می‌گشاید.

وی افزود: همگان با تمام توان برای آفرینش باشکوهترین و تاریخی‌ترین تشییع جهان پای کار بیایند. استان قزوین به برکت همجواری با پایتخت، مهیای میزبانی شایسته و اسکان زائران گرانقدری است که از شمال غرب کشور به سوی تهران و قم رهسپار می‌شوند.

وی در پایان گفت: تجلیل و سپاس خود را نثار بلندهمتان تیم ملی فوتبال کشورمان می‌کنیم که در سایه غیرت و اقتدار، بر تمامی ناملایمات روانی و کارشکنی‌های لجستیکی دشمنان فائق آمدند و مردانه جنگیدند.