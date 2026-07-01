تغییر از وضع موجود به وضع مطلوب در روابط بین الملل از دیدگاه رهبر شهید

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب روابط بینالملل از دیدگاه آیتالله خامنهای به قلم حجت الاسلام محمد ملکزاده توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
در ۳۴۶ صفحه منتشر شد.
رویکرد اساسی آیتالله خامنهای به روابط بینالملل، تغییر از وضع موجود به وضع مطلوب همراه با تبیین اصول و راهبردهای لازم جهت رسیدن به این هدف است.
نظام آرمانی مورد نظر ایشان در روابط بینالملل را در دو مرحله جداگانه میتوان مورد توجه قرار داد؛ مرحله اول، شکلگیری نظم مطلوب جهانی از طریق همگرایی بینالمللی است که ساکنان این جامعه تا حد ممکن، در سایه عدالت و امنیت زندگی کنند.
در مرحله دوم که آن را باید نتیجه مرحله اول و پس از تحقق آن انتظار داشت؛ نظم مطلوب جهانی در بستر شکلگیری تمدن نوین اسلامی و تأسیس حکومت عدالتگستر در عرصه نظام بینالملل تحقق مییابد.
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