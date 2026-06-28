ارسلان شکری در این زمینه افزود: با هدف ارتقای ایمنی تردد، حفظ کیفیت شبکه راه‌های استان و تسهیل تردد ناوگان ترانزیتی و مسافری، سه پروژه نگهداری و بهسازی در محورهای منتهی به پایانه‌های مرزی بازرگان و رازی در حال اجرا و آماده آغاز عملیات است.

وی با اشاره به جایگاه راهبردی کریدور تهران–بازرگان افزود: این محور یکی از مهم‌ترین شریان‌ های حمل‌ونقل کشور و مسیر اصلی اتصال ایران به ترکیه و اروپا است و نقش مهمی در ترانزیت کالا، توسعه تجارت، صادرات و جابه‌جایی مسافران دارد؛ از این‌رو نگهداری و ارتقای کیفیت این مسیر همواره در اولویت برنامه‌های اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی قرار دارد.

شکری ادامه داد: در قالب این طرح‌ها، سه پروژه به طول مجموع ۳۱ کیلومتر در محورهای خوی–قطور–رازی، بازرگان–ماکو–خوی و بازرگان–رند اجرا می‌شود.

وی با بیان اینکه پروژه لکه‌گیری و روکش آسفالت محور خوی–قطور–رازی به طول پنج کیلومتر هم‌ اکنون در حال اجراست، اظهار کرد: تاکنون سه کیلومتر روکش آسفالت و دو کیلومتر عملیات لکه‌گیری در این محور انجام شده و پیشرفت فیزیکی پروژه به ۶۰ درصد رسیده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌ غربی افزود: همچنین عملیات اجرایی پروژه ۱۱ کیلومتری محور بازرگان–ماکو–خوی و پروژه ۱۵ کیلومتری محور بازرگان–رند نیز پس از تکمیل مراحل آماده‌سازی آغاز خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه اجرای این پروژه‌ها نقش مؤثری در افزایش ایمنی راه‌ها دارد، گفت: بهسازی رویه راه، رفع خرابی‌های آسفالت، ارتقای کیفیت مسیرهای ترانزیتی و کاهش مخاطرات جاده‌ای، ضمن افزایش رضایت کاربران، موجب کاهش زمان سفر، کاهش هزینه‌های نگهداری وسایل نقلیه، صرفه‌جویی در مصرف سوخت و روان‌سازی تردد ناوگان باری و مسافری خواهد شد.

شکری خاطرنشان کرد: توسعه و نگهداری زیرساخت‌ های حمل‌ونقل در مسیرهای منتهی به مرزهای بازرگان و رازی، نقش مهمی در افزایش ظرفیت ترانزیت بین‌المللی، تسهیل مبادلات تجاری و تقویت جایگاه آذربایجان‌ غربی به عنوان دروازه ارتباطی ایران با اروپا دارد و این اداره‌کل اجرای پروژه‌های نگهداری و بهسازی راه‌های استان را با جدیت دنبال می‌کند.