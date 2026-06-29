پایانه ۳۰ هکتاری لجستیک در خوی احداث می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سیامک حسنی روز دوشنبه در نشست با استاندار آذربایجان غربی با اشاره به نقش آذربایجان‌غربی در تداوم تجارت کشور، به‌ویژه در دوران جنگ اخیر، اضافه کرد: سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجهی در حوزه لجستیک آذربایجان‌غربی انجام شده و قرارداد احداث پایانه لجستیک ۳۰ هکتاری در خوی به امضا رسیده است.

وی با اشاره به آمادگی این شرکت برای اجرای سرمایه‌گذاری‌های جدید در ارومیه در صورت تأمین زمین مورد نیاز، افزود: توسعه زیرساخت‌های لجستیکی آذربایجان‌غربی گامی مؤثر در تقویت تجارت مرزی کشور است.

استاندار آذربایجان‌غربی نیز در این نشسن با تاکید بر اینکه بخش قابل‌توجهی از ظرفیت‌های مرزی استان هنوز بلااستفاده مانده است، گفت: با اجرای برنامه‌های جامع توسعه مرزها، این ظرفیت‌ها در خدمت رونق تجارت، جذب سرمایه‌گذاری و شتاب‌بخشی به توسعه اقتصادی استان قرار خواهد گرفت.

رضا رحمانی، با اشاره به برنامه‌های آذربایجان‌غربی برای بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت مرزها، افزود: راه‌اندازی بازارچه‌های مرزی، ایجاد شهرک‌های صنعتی در مناطق مرزی و اجرای طرح جامع توسعه مرزها از مهم‌ترین برنامه‌های استان برای تقویت تجارت و اشتغال است.

وی همچنین با اشاره به هدف‌گذاری تجارت ۳۰ میلیارد دلاری میان ایران و ترکیه، خاطرنشان کرد: آذربایجان‌غربی به دلیل موقعیت راهبردی خود، بیشترین ظرفیت را برای تحقق این هدف دارد و توسعه زیرساخت‌های اقتصادی و لجستیکی در مرزهای استان باید با همکاری همه دستگاه‌های مسئول شتاب گیرد.

استاندار آذربایجان‌غربی از برنامه‌ریزی برای توسعه حمل‌ونقل ریلی نیز خبر داده و افزود: اتصال راه‌آهن ارومیه به قره‌تپه خوی و سپس ماکو، نقش مهمی در گسترش تجارت با ترکیه خواهد داشت.