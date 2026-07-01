واژگونی خودروی پراید در جاده بروجرد - دورود یک فوتی برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، برابر اعلام پلیسراه لرستان، واژگونی یک دستگاه خودروی سواری پراید در محور اصلی چهارخطه بروجرد - دورود گزارش شد و بلافاصله تیمهای امدادی و پلیسراه در محل حاضر شدند.
این گزارش میافزاید خودرو پراید به علت بیاحتیاطی و عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه توسط راننده واژگون، سرنشین خودرو در دم فوت و راننده مجروح توسط تیمهای امدادی به مراکز درمانی منتقل شد.
سرهنگ یدالله نادری، کارشناس پلیسراه لرستان، ضمن هشدار به رانندگان اظهار داشت: به دلیل شروع فصل تابستان، شاهد افزایش حجم تردد در معابر و همچنین افزایش موارد بیاحتیاطی ناشی از تخطی از سرعت در جادهها هستیم. تخطی از سرعت، زمینهساز بروز و وقوع بیشتر تصادفات در جادههای استان است.
وی در ادامه با تأکید بر اهمیت رعایت ایمنی، افزود: با رعایت سرعت مطمئنه و پرهیز از عجله و شتاب، به کاهش تصادفات و افزایش ایمنی جادهها کمک کنیم.
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