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۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۹:۵۴

اعزام ۳ آمبولانس یاسوج به تهران برای خدمت رسانی در مراسم وداع رهبرشهید

اعزام ۳ آمبولانس یاسوج به تهران برای خدمت رسانی در مراسم وداع رهبرشهید

یاسوج- رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج از اعزام سه آمبولانس و یک اتوبوس آمبولانس برای پشتیبانی مراسم وداع با رهبر شهید به تهران خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رقیه پناهی صبح چهارشنبه در جلسه برنامه ریزی وداع با رهبر شهید از آمادگی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج برای پشتیبانی درمانی و لجستیکی در جریان برگزاری مراسم وداع با «قائد شهید امت» خبر داد.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده در هماهنگی با استانداری و وزارت بهداشت گفت: در مجموع سه دستگاه آمبولانس برای اعزام نیروهای امدادی پیش‌بینی شده و یک اتوبوس آمبولانس نیز شب گذشته به تهران اعزام شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج افزود: روز شنبه ساعت ۱۴ نیز دو دستگاه اتوبوس برای انتقال کارکنان و دانشجویان به تهران اعزام خواهد شد.

به گفته وی، بیمارستان‌ها و پایگاه‌های اورژانس در مسیرهای تردد در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند و تیم‌های مدیریت بحران نیز برای پاسخ‌گویی به شرایط احتمالی احتمالی ناشی از ازدحام احتمالی فعال شده‌اند.

پناهی همچنین با اشاره به وضعیت ناوگان امدادی استان اظهار کرد: پنج دستگاه آمبولانس فرسوده در مجموعه وجود دارد که پس از بررسی فنی، آماده به‌کار شده‌اند. همچنین بالگرد دانشگاه به سازمان اورژانس کشور تحویل شده و در مأموریت‌های ملی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی تأکید کرد: مدیریت تریاژ بیماران، پایش مستمر خدمات درمانی و هماهنگی میان واحدهای مختلف دانشگاه برای پوشش کامل سلامت شرکت‌کنندگان در این مراسم در دستور کار قرار دارد.

کد مطلب 6876114

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