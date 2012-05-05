اتوبوس- آمبولانس اورژانس 115در یاسوج راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج ظهر شنبه در این مراسم گفت: مبلغ 370 میلیون تومان برای خرید و تجهیز این اتوبوس -آمبولانس هزینه شده است.

دکتر سید حسام الدین نبوی زاده افزود: این اتوبوس - آمبولانس با داشتن امکانات و تجهیزات پزشکی و اتاق عمل می تواند در هنگام وقوع حوادث و تصادفات گروهی خدمات کاملی ارائه دهد.

وی بیان کرد: علاوه بر این اتوبوس – آمبولانس، دو دستگاه آمبولانس "سرانزا" هم با مساعدت استانداری استان خریداری شده و به مرکز ارژانس 115 دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تحویل داده شده است.

توسعه بهداشتی و درمانی استان شتاب می گیرد

استاندار کهگیلویه و بویراحمد هم در این مراسم گفت: باید شتاب حرکت در سر فصل های بهداشت و درمان استان بیشتر شود و از اعتبارات موجود با برنامه ریزی صحیح به خوبی استفاده شود.

اکبر نیکزاد افزود: توجه ویژه مسئولان کشوری و استانی به بهداشت و درمان جامعه، باعث شده اعتبارات قابل قبولی برای ارتقاء سلامت افراد و رشد شاخص های آن اختصاص یابد.

وی اظهار داشت: سلامتی یکی از مسائل مهم و اساسی هر جامعه است و همه باید برای تحقق آن با متولیان بهداشتی و درمانی همکاری کنند.

مدیرمرکز حوادث و فوریتهای پزشکی کهگیلویه و بویراحمد هم در این مراسم گفت: 100دستگاه اتوبوبس- آمبولانس در سراسر کشور توزیع شده که سهمیه استان ما یک دستگاه بوده است.

ضیاء رسولی افزود: ازاین دستگاه می توان در تصادفات گروهی و طرح های ویژه مانند ایام نوروز و حوادث غیر مترقبه که نیاز به وجود بیمارستانهای سریع الاحداث است، استفاده کرد.

وی اظهار داشت: با توجه به حادثه خیز بودن استان رایزنی هایی با وزرارتخانه برای خرید دو دستگاه اتوبوس- آمبولانس دیگر برای شهرستانهای گچساران و دهدشت نیز انجام گرفته است.

رسولی عنوان کرد: استفاده از اتوبوس- آمبولانس تلفات جاده ای را در تصادفات کمتر می کند.