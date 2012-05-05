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۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۴:۴۱

اتوبوس- آمبولانس اورژانس 115در یاسوج راه اندازی شد

اتوبوس- آمبولانس اورژانس 115در یاسوج راه اندازی شد

یاسوج - خبرگزاری مهر: اتوبوس- آمبولانس اورژانس 115 دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با حضور جمعی از مسئولان استانی راه اندازی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج ظهر شنبه در این مراسم گفت: مبلغ 370 میلیون تومان برای خرید و تجهیز این اتوبوس -آمبولانس هزینه شده است.

دکتر سید حسام الدین نبوی زاده افزود: این اتوبوس - آمبولانس با داشتن امکانات و تجهیزات پزشکی و اتاق عمل می تواند در هنگام وقوع حوادث و تصادفات گروهی خدمات کاملی ارائه دهد.

وی بیان کرد: علاوه بر این اتوبوس – آمبولانس، دو دستگاه آمبولانس "سرانزا" هم با مساعدت استانداری استان خریداری شده و به مرکز ارژانس 115 دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تحویل داده شده است.

توسعه بهداشتی و درمانی استان شتاب می گیرد

استاندار کهگیلویه و بویراحمد هم در این مراسم گفت: باید شتاب حرکت در سر فصل های بهداشت و درمان استان بیشتر شود و از اعتبارات موجود با برنامه ریزی صحیح به خوبی استفاده شود.

اکبر نیکزاد افزود: توجه ویژه مسئولان کشوری و استانی به بهداشت و درمان جامعه، باعث شده اعتبارات قابل قبولی  برای ارتقاء سلامت افراد و رشد شاخص های آن اختصاص یابد.

وی اظهار داشت: سلامتی یکی از مسائل مهم و اساسی هر جامعه است و همه باید برای تحقق آن با متولیان بهداشتی و درمانی همکاری کنند.

مدیرمرکز حوادث و فوریتهای پزشکی کهگیلویه و بویراحمد هم در این مراسم گفت: 100دستگاه اتوبوبس- آمبولانس در سراسر کشور توزیع شده  که سهمیه استان ما یک دستگاه بوده است.

ضیاء رسولی افزود: ازاین دستگاه می توان در تصادفات گروهی و طرح های ویژه مانند ایام نوروز و حوادث غیر مترقبه که نیاز به وجود بیمارستانهای سریع الاحداث است، استفاده کرد.

وی اظهار داشت: با توجه به حادثه خیز بودن استان رایزنی هایی با وزرارتخانه برای خرید دو دستگاه اتوبوس- آمبولانس دیگر برای شهرستانهای گچساران و دهدشت نیز انجام گرفته است.

رسولی عنوان کرد: استفاده از اتوبوس- آمبولانس تلفات جاده ای را در تصادفات کمتر می کند.

کد مطلب 1594010

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