به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های گرند اسمش از رویدادهای معتبر درتقویم فدراسیون جهانی تنیس روی میز به حساب می آید که طی هر سال میلادی به میزبانی کشورهای مختلف برگزار می شود.

یک فصل از این مسابقات تا یک ماه دیگر در سوئد برگزار خواهد شد و بر اساس رنکینگ جهانی، بهترین بازیکنان جهان در هر دو بخش مردان و زنان در این رویداد شرکت خواهند کرد.

برگزارکنندگان گرند اسمش سوئد بر اساس رنکینگ جهانی، نوشاد عالمیان، بنیامین فرجی و ندا شهسواری را در فهرست بازیکنان رزرو این مسابقات قرار داده اند تا در صورت انصراف بازیکنی از فهرست اصلی، بتوانند جایگزین شوند.

نوشاد عالمیان و بنیامین فرجی به عنوان نفرات اول و دوم بازیکنان ایران در بخش مردان رنکینگ جهانی و ندا شهسواری به عنوان برترین بازیکن ایران در بخش زنان این رنکینگ، وارد فهرست رزروی های گرند اسمش سوئد شده اند.