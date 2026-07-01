برنامه تحولی پارسیان/ کاهش ۶ درصدی نرخ مطالبات غیرجاری در سال ۱۴۰۴

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک پارسیان، وحید نیلی با تأکید بر اینکه تحقق اهداف بانک در سال جاری مستلزم برنامهریزی منسجم، هدفگذاری عملیاتی و همافزایی میان مدیریت شعب و واحدهای ستادی است گفت: نقشه راه بانک پارسیان در سال جاری با هدف ارتقای بهرهوری، بهبود شاخصهای مالی، توسعه ظرفیتهای درآمدی و تقویت توان رقابتی تدوین شده و تمامی واحدهای بانک بر اساس اهداف کمی و کیفی مشخص در مسیر تحقق این برنامهها حرکت خواهند کرد.
توسعه سبد محصولات مبتنی بر فناورهای های نوین
وی با اشاره به برنامههای بانک در حوزه تحول دیجیتال اظهار داشت: توسعه زیرساختهای بانکداری دیجیتال، گسترش همکاریهای راهبردی با شرکتهای فینتک، راهاندازی اکوسیستم بانکداری باز برای تعامل گستردهتر با استارتآپها و ایجاد نئوبانک با هدف راهاندازی یک سوپراپلیکیشن مالی یکپارچه و جامع، از مهمترین برنامههای راهبردی بانک در این حوزه است.
نیلی افزود: توسعه سبد محصولات مبتنی بر فناوریهای نوین، زمینه ارتقای کیفیت خدمات، افزایش رضایت مشتریان و توسعه بازار بانک را فراهم خواهد کرد.
کاهش چشمگیر مطالبات غیرجاری با استقرار نظام جامع مدیریت ریسک
مدیر برنامه و بودجه بانک پارسیان، کاهش مطالبات غیرجاری را یکی از مهمترین اولویتهای مدیریتی بانک عنوان کرد و گفت: متعاقب انتصاب مدیرعامل جدید، عمق بخشی به اقدامات تعریف شده از طریق برنامه های جامع و هدفمند برای مدیریت و کاهش مطالبات غیر جاری در دستورکار قرار گرفت.
نیلی تصریح کرد: نرخ مطالبات غیرجاری (NPL ) بانک از ۱۶.۹ درصد در سال ۱۴۰۳ به ۱۱.۴ درصد در پایان سال ۱۴۰۴ کاهش یافته که بیانگر اثربخشی برنامههای اجرا شده در این حوزه است.
ارتقای نسبت کفایت سرمایه با افزایش سرمایه به بیش از ۷۸ همت
وی در خصوص سیاست های تعیین شده جهت تقویت سرمایه بانک اظهار داشت: برنامهریزیهای انجام شده در این حوزه بر دو محور اصلی شامل بهبود ریسک سبد اعتباری و افزایش سرمایه پایه استوار است.
مدیر برنامه و بودجه بانک پارسیان افزود: راهبرد بانک، ارتقای نسبت کفایت سرمایه از طریق استفاده از ظرفیتهای داخلی نظیر افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها، سود انباشته و همچنین جذب سرمایهگذاران نهادی است.
نیلی خاطرنشان کرد: بر اساس برنامهریزیهای انجام شده، سرمایه بانک در سال جاری به بیش از ۷۸ همت خواهد رسید و پیشبینی میشود نسبت کفایت سرمایه نیز به سطحی فراتر از ۸ درصد افزایش یابد.
تأمین ۸ همت منابع جدید از محل واگذاری داراییهای مازاد
وی با اشاره به سیاست خروج از بنگاهداری گفت: واگذاری اموال مازاد و داراییهای تملیکی بانک در چارچوب تمرکز بر فعالیتهای اصلی بانکی، یکی از برنامههای مهم سال ۱۴۰۵ محسوب میشود.
مدیر برنامه و بودجه بانک پارسیان افزود: اجرای این برنامهها، امکان تأمین بیش از ۸ همت منابع جدید را برای بانک فراهم خواهد کرد که نقش مهمی در تقویت نقدینگی، افزایش توان تسهیلاتدهی و بهبود ظرفیت مالی بانک خواهد داشت.
رشد سودآوری با تعیین اهداف عملیاتی برای همه واحدهای بانک
نیلی با اشاره به برنامههای بانک برای استمرار سودآوری اظهار داشت: به منظور حفظ سهم بازار و تقویت قدرت سودآوری، اهداف عملیاتی سال ۱۴۰۵ برای تمامی واحدهای ستادی و شعب بانک، به صورت کمی و کیفی تدوین شده و برنامههای لازم برای افزایش انگیزه، جهتدهی و تعمیق وظایف واحدها به اجرا درآمده است.
وی افزود: نتایج اولیه این برنامهها در عملکرد مالی بانک قابل مشاهده است، به گونهای که سود سهماهه نخست سال جاری از مرز ۴ همت عبورکرده و نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد قابل توجهی را به ثبت رسانده است.
استقرار بودجهریزی عملیاتی برای افزایش بهرهوری
مدیر برنامه و بودجه بانک پارسیان در ادامه با اشاره به تدوین نظام بودجهریزی عملیاتی،گفت: با توجه به هزینههای قابل توجه نگهداری و توسعه زیرساختهای شبکه خدمات بانکی، استقرار نظام بودجهریزی عملیاتی با رویکرد ارتقای بهرهوری و مدیریت بهینه هزینهها در دستورکار قرارگرفته است.
وی تأکید کرد: انتظار میرود اجرای این نظام در سالهای آینده به تدریج آثار خود را در افزایش کارایی عملیاتی، بهینهسازی هزینهها و ارتقای بهرهوری بانک نشان دهد.
نظر شما