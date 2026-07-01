همکاری گاز کردستان و جهاد دانشگاهی توسعه یافت

به گزارش خبرنگار مهر، احمد فعله‌گری صبح چهارشنبه در جلسه مشترک با جهاد دانشگاهی کردستان اظهار کرد: گاز از صنایع پرریسک است و اجرای موفق پروژه‌های گازرسانی و نگهداری از تأسیسات آن نیازمند رعایت استانداردها، دانش تخصصی و استفاده از ظرفیت‌های علمی است.

وی با بیان این مطلب، از امضای تفاهم‌نامه همکاری میان دو مجموعه خبر داد و اظهار کرد: ظرفیت‌های موجود در پروژه‌های گازرسانی می‌تواند زمینه مناسبی برای انجام مطالعات، تحقیقات و فعالیت‌های علمی توسط پژوهشگران جهاد دانشگاهی باشد.

فعله‌گری با اشاره به اهمیت ارتباط صنعت و دانشگاه افزود: این ارتباط می‌تواند موجب تحولات مهم در افزایش کیفیت خدمات، بهبود فرآیندها و بهره‌گیری از روش‌های نوین در ارائه خدمات شود.

ارتقای آموزش و استانداردسازی خدمات

فعله‌گری با بیان اینکه خدمات شرکت گاز استان کردستان از حساسیت بالایی برخوردار است، گفت: حتی قطعی کوتاه‌مدت گاز می‌تواند مشکلاتی برای مشترکان ایجاد کند، به همین دلیل کارکنان شرکت گاز به صورت شبانه‌روزی در حال خدمت‌رسانی هستند.

وی ادامه داد: آموزش کارکنان و مشترکان، استانداردسازی روش‌های انجام کار، استفاده از ظرفیت آزمایشگاه‌های جهاد دانشگاهی در حوزه کالیبراسیون تجهیزات اندازه‌گیری و همکاری در نظارت بر عملکرد شرکت‌های کاور از جمله محورهای این تفاهم‌نامه خواهد بود.

مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان تأکید کرد: صنایع برای حرکت در مسیر توسعه و استفاده از فناوری‌های جدید، نیازمند تعامل و ارتباط مستمر با مراکز علمی و دانشگاهی هستند.

وی در پایان اظهار داشت: انعقاد این تفاهم‌نامه زمینه شناسایی روش‌ها و تکنیک‌های نوین و فراهم شدن شرایط بهتر برای ارتقای شیوه‌های خدمت‌رسانی به مردم و ذی‌نفعان را فراهم می‌کند.

جهاد دانشگاهی؛ ظرفیت علمی برای حل نیازهای صنعت گاز

در ادامه این نشست، رئیس جهاد دانشگاهی استان کردستان، با ابراز خرسندی از آغاز همکاری با شرکت گاز استان اظهار کرد: این تفاهم‌نامه مسیر تعاملات دو مجموعه را گسترده‌تر کرده و زمینه همکاری‌های کاربردی در حوزه‌های مختلف را فراهم می‌کند.

محمد عادل رضایی افزود: گاز طبیعی یکی از مهم‌ترین حامل‌های انرژی است و استفاده از آن باید همراه با دانش، فناوری و تحقیقات علمی باشد تا خدمات ارائه‌شده اثربخشی بیشتری داشته باشد.

رضایی با تقدیر از عملکرد شرکت گاز استان کردستان در توسعه شبکه‌های گازرسانی گفت: اجرای این اقدامات در شرایط خاص جغرافیایی و توپوگرافی استان، موجب گسترش استفاده مردم از انرژی پاک و قابل دسترس گاز طبیعی شده است.

رئیس جهاد دانشگاهی استان کردستان خاطرنشان کرد: براساس این تفاهم‌نامه، همکاری مشترک میان دو مجموعه در زمینه‌های پژوهشی، آموزشی و تحقیقاتی با هدف شناسایی و رفع نیازهای صنعت گاز استان شکل خواهد گرفت.

در پایان این جلسه، تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان شرکت گاز استان کردستان و جهاد دانشگاهی استان کردستان به امضای مدیران دو مجموعه رسید و مبادله شد.