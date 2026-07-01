رشد بریکس، نشانه حرکت جهان به سوی نظمی فراگیرتر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تیوی بریکس، همزمان با بیستمین سالگرد تأسیس بریکس، شبکه رسانهای تیوی بریکس در قالب پروژه ویژه «گزارش رسانهای جهانی» دیدگاه شماری از مدیران و کارشناسان رسانهای کشورهای عضو و شریک این گروه را درباره روند تحول بریکس و آینده همکاریهای بینالمللی منتشر کرد.
در همین چارچوب، آر. موتو کومار، سردبیر روزنامههای ترینتی میرور و مکال کورال و بنیانگذار سازمان مردمنهاد «نسل بریکس» در گفتوگویی اختصاصی با تیوی بریکس، بیستمین سالگرد این گروه را نقطه عطفی در توسعه همکاریهای جهانی توصیف کرد.
وی با بیان اینکه بریکس طی دو دهه گذشته از یک ایده اقتصادی به یکی از مهمترین صداهای جنوب جهانی تبدیل شده است، گفت: نزدیک به ۴۰ کشور علاقه خود را برای پیوستن به این گروه اعلام کردهاند.
موتو کومار افزود: گسترش عضویت و توسعه مشارکتها در آسیا، آفریقا، خاورمیانه و آمریکای لاتین نشان میدهد بسیاری از کشورها خواهان شکلگیری نظمی جهانی هستند که فراگیرتر، متوازنتر و مبتنی بر مشارکت جمعی باشد.
وی تأکید کرد این روند بیانگر حرکت نظام بینالملل به سمت چندجانبهگرایی، مشارکت بیشتر کشورها و تصمیمگیری مشترک درباره مسائل جهانی است.
این کارشناس هندی همچنین با اشاره به مواضع نارندرا مودی، نخستوزیر هند، گفت کشورهای جنوب جهانی باید با تقویت همگرایی، نقش پررنگتری در شکلدهی به تحولات بینالمللی ایفا کنند.
موتو کومار با تشریح نگاه هند به بریکس اظهار داشت: این گروه صرفاً یک مجمع دیپلماتیک نیست، بلکه فرصتی راهبردی و تمدنی برای گسترش همکاریها در مسیرهای مهم تجاری و کریدورهای انرژی به شمار میرود.
وی همچنین نقش رسانهها را در تقویت همکاریهای بریکس مهم ارزیابی کرد و گفت رسانههایی مانند تیوی بریکس با ایجاد گفتوگو و ارتباط میان ملتهای کشورهای عضو، به همگرایی بیشتر اقتصادهای نوظهور و هماهنگی آنها در اصلاح نظام حکمرانی جهانی، از جمله در سازمان ملل، کمک میکنند.
موتو کومار در پایان تأکید کرد گسترش اعضا و شکلگیری مشارکتهای جدید در آستانه بیستمین سالگرد بریکس، پیام روشنی برای جامعه جهانی دارد؛ اینکه جهان در حال حرکت به سوی نظمی مشارکتیتر است که در آن کشورهای جنوب جهانی نقش و مسئولیت بیشتری در تعیین آینده نظام بینالملل بر عهده خواهند داشت.
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