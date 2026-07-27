چین خواستار تقویت همکاری میان کشورهای عضو بریکس شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلویزیون مرکزی چین، شی جین‌ پینگ رئیس جمهور چین امروز دوشنبه در گفتگوی تلفنی با لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا، رئیس‌جمهور برزیل خواستار همکاری دوجانبه برای ارتقای توسعه باکیفیت و همکاری‌های گسترده‌تر در گروه بریکس شد و گفت که کشورهای عضو باید به مسیر صحیح همکاری پایبند باشند و اتحاد خود را حفظ کنند.

وی بر لزوم دستیابی به نتایج عملی جدید و گشودن فصل تازه‌ای در تقویت همبستگی و توسعه مستقل میان کشورهای «جنوب جهانی» تأکید کرد.

شی جین‌پینگ همچنین ضمن تأکید بر حمایت پکن از برزیل در دفاع از حاکمیت و استقلال خود، تصریح کرد که چین با دخالت خارجی مخالف است و از نقش‌آفرینی برزیل در حفظ صلح و ثبات در منطقه و سراسر جهان حمایت می‌کند.