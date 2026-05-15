۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۲۵

در دیدار با عراقچی مطرح کرد؛

تأکید وزیر خارجه آفریقای جنوبی بر تضمین صلح و امنیت پایدار

وزیر خارجه آفریقای جنوبی در دیدار با عراقچی گفت: آمادگی داریم هر نقش آفرینی لازم را در روندهای معتبر برای کاهش تنش‌ ها و تضمین صلح، امنیت و ثبات پایدار انجام دهیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، رونالد لامولا وزیر امور خارجه آفریقای جنوبی امروز جمعه در پیامی در حساب کاربری خود در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: در دیدار دوجانبه خود با سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، رویکرد استوار خود را نسبت به حقوق بین‌الملل تکرار کردیم و بر اهمیت احترام همه کشورها به حقوق بین‌الملل، حاکمیت و تمامیت ارضی همه کشورهای جهان و تضمین اجرای برابر حقوق بین‌ الملل تأکید کردیم.

وزیر امور خارجه آفریقای جنوبی سپس اضافه کرد: آفریقای جنوبی از مذاکرات و گفتگوهای مسالمت‌ آمیز حمایت می‌ کند و آمادگی دارد هر نقش آفرینی لازم را در روندهای معتبر برای کاهش تنش‌ ها و تضمین صلح، امنیت و ثبات پایدار ایفا کند.

