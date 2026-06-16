به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تی‌وی بریکس، هفته سالگرد بریکس از ۱۵ ژوئن در مسکو آغاز به کار کرد. در قالب این برنامه، مجموعه‌ای از رویدادهای فرهنگی، آموزشی و دیپلماتیک در مرکز رسانه‌ای بریکس پلاس برگزار می‌شود که به بررسی دو دهه فعالیت این گروه در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی و انسانی اختصاص دارد.

این برنامه به ابتکار شبکه بین‌المللی تی‌وی بریکس و با همکاری کتابخانه دولتی ادبیات خارجی «ام. آی. رودومینو» روسیه برگزار می‌شود.

جانا تولستیکووا مدیرعامل و سردبیر تی‌وی بریکس با اشاره به اهمیت این رویداد گفت: مرکز رسانه‌ای و فرهنگی بریکس پلاس بار دیگر به بستری برای گفت‌وگوی سازنده میان کارشناسان کشورهای مختلف و شکل‌گیری دیدگاه‌های مشترک درباره موضوعات مهم همکاری‌های بین‌المللی تبدیل شده است.

وی افزود: دیدگاه‌ها و جمع‌بندی‌های ارائه‌شده در طول هفته سالگرد بریکس مبنای تهیه گزارش‌ها و مطالب تحلیلی رسانه‌های همکار تی‌وی بریکس خواهد بود و می‌تواند به غنای دستورکار مشترک بریکس از طریق ارائه آمار، تحلیل‌ها و ارزیابی‌های کارشناسی درباره آینده این گروه و تحقق اهداف توسعه پایدار سازمان ملل کمک کند.

برنامه‌های این هفته از روز دوشنبه با نشست تخصصی درباره ادبیات و صنعت نشر در کشورهای بریکس و سازمان همکاری شانگهای آغاز می‌شود. مهم‌ترین رویداد این هفته نیز نشست «بریکس؛ ۲۰ سال دستاوردها، نتایج و چشم‌اندازهای همکاری» خواهد بود که روز ۱۶ ژوئن با حضور نمایندگان نهادهای دولتی، بخش خصوصی، دانشگاهیان و فعالان اجتماعی برگزار می‌شود.

در این نشست، سخنرانانی از برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی درباره نقش بریکس در تحول ساختار نظام بین‌الملل، گسترش همکاری‌های اقتصادی، علمی و آموزشی، توسعه فناوری، دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای و همچنین همکاری با کشورهای جنوب جهانی بحث و تبادل نظر خواهند کرد.

سمیپ شاستری رئیس اتاق بازرگانی و صنعت بریکس در هند با اشاره به روند تحول این گروه اظهار داشت: بریکس امروز تفاوت بسیاری با سال‌های نخست فعالیت خود دارد. این تفاوت تنها به گسترش اعضا محدود نمی‌شود بلکه حاصل دستاوردهایی است که در نتیجه همکاری مشترک اعضا به دست آمده است.

وی بانک توسعه جدید را نمونه‌ای موفق از این همکاری‌ها دانست و افزود: این بانک بر اساس نیازهای واقعی کشورهای جنوب جهانی شکل گرفته و نتایج ملموسی به همراه داشته است. همچنین مسیر ترسیم‌شده در نشست‌های اخیر بریکس به ویژه اجلاس کازان در سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد اعضای این گروه از مرحله اعلام مواضع عبور کرده و به سمت ایجاد سازوکارهای عملی همکاری حرکت کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، روز ۱۷ ژوئن نیز نشست «رسانه و بریکس؛ ایجاد فضای مشترک اطلاعاتی» با حضور نمایندگان رسانه‌های کشورهای مختلف برگزار خواهد شد. شرکت‌کنندگان در این نشست درباره توسعه همکاری‌های رسانه‌ای و تبادل تجربیات در حوزه ارتباطات جمعی گفت‌وگو خواهند کرد.

در ادامه برنامه‌ها، روز ۱۸ ژوئن مراسمی با حضور اعضای هیئت‌های دیپلماتیک برگزار می‌شود و روز ۱۹ ژوئن نیز نشستی با عنوان «بریکس به عنوان پدیده‌ای در جهان چندقطبی؛ خاستگاه‌ها، مراحل توسعه و چشم‌اندازها» برگزار خواهد شد.

هفته سالگرد بریکس در ۲۰ ژوئن با برگزاری کارگاه آموزشی نقاشی سنتی «مادهوبانی» هند به پایان می‌رسد. این کارگاه توسط آنجالی سینگ هنرمند مؤسسه هنر میتیلا و عضو سازمان «بیژهار هریتیج» که در زمینه ترویج هنرها و صنایع‌دستی سنتی هند فعالیت می‌کند، برگزار خواهد شد.

وانگ ویپنگ از فعالان پارک نوآوری بریکس در چین نیز با اشاره به اهمیت این گروه گفت: بریکس طی دو دهه گذشته از یک بستر گفت‌وگوی اقتصادی به نیرویی تأثیرگذار در توسعه مثبت نظم بین‌اللی تبدیل شده است.

وی افزود: اعضا و شرکای بریکس همواره بر اصول چندجانبه‌گرایی، همکاری فراگیر و منافع متقابل تأکید داشته‌اند و همکاری‌های خود را در حوزه‌های تجارت، سرمایه‌گذاری، نوآوری فناوری و تبادلات فرهنگی و آموزشی گسترش داده‌اند؛ رویکردی که به یکی از ارکان مهم اقتصاد جهانی و روابط بین‌الملل تبدیل شده است.

مرکز رسانه‌ای و فرهنگی بریکس پلاس سال گذشته و همزمان با ریاست دوره‌ای روسیه بر بریکس با حمایت وزارت امور خارجه روسیه، وزارت فرهنگ این کشور و اتحادیه کتاب روسیه در کتابخانه دولتی ادبیات خارجی «ام. آی. رودومینو» تأسیس شد.