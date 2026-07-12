به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تیوی بریکس، غنا در ماه ژوئیه نخستین کتابخانه امانتدهی حسگرهای پایش کیفیت هوا را راهاندازی میکند؛ ابتکاری که با هدف افزایش دسترسی عمومی به تجهیزات سنجش آلودگی هوا و تقویت گردآوری دادههای زیستمحیطی در این کشور و منطقه غرب آفریقا اجرا میشود.
این طرح به شهروندان، گروههای محلی و سازمانها امکان میدهد حسگرهای تنظیم شده را بهصورت امانت دریافت کرده، آنها را در مناطق مورد نظر نصب و اطلاعات مربوط به کیفیت هوا را جمعآوری کنند.
کارشناسان اعلام کردهاند مقدمات بهرهبرداری از این مرکز در مراحل پایانی قرار دارد و تاکنون بیش از ۱۰۰ حسگر استاندارد برای استقرار و استفاده آماده شده است. انتظار میرود این اقدام ظرفیت پایش کیفیت هوا در منطقه را افزایش داده و دادههای قابل اتکایی برای سیاستگذاری مبتنی بر شواهد و بهبود حکمرانی زیستمحیطی فراهم کند.
این حسگرها دادههای کیفیت هوا را بهصورت برخط ثبت میکنند و به کاربران امکان میدهند با آگاهی دقیقتری از شرایط محیطی محل زندگی خود، تصمیمگیری کنند.
به گفته کارشناسان، اجرای این طرح همچنین به نهادهای محلی کمک خواهد کرد تا کانونهای آلودگی را شناسایی کرده و برای کاهش آنها، برنامههای هدفمندتری تدوین کنند.
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