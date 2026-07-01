آمادگی قم و مشهد برای مراسم تشییع رهبر شهید

به گزارش خبرنگار مهر، نشست شورای معاونین و مدیران کل استانی و ستادی با حضور سیدرضا صالحی امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با محوریت تشییع رهبر شهید، روز چهارشنبه ۱۰ تیر ماه ۱۴۰۵ برگزار شد.

بهزاد احمدی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم، از آمادگی گسترده این استان برای پذیرش زائران و مهمانان مراسم پیش‌رو خبر داد و گفت: برای اسکان رسمی و غیررسمی حدود ۸۲۲ هزار نفر برنامه‌ریزی و تمهیدات لازم انجام شده است و از این ظرفیت، حدود ۱۴ هزار تخت رسمی در مراکز اقامتی استان پیش‌بینی شده که ۲ هزار تخت ویژه (VIP) نیز با همکاری شهرداری و بر اساس تفاهم‌نامه با انجمن حرفه‌ای هتل‌های استان برای مهمانان ویژه اختصاص یافته است.

وی به ظرفیت‌های اسکان اضطراری اشاره کرد و اظهار کرد: تمام بوستان‌ها، مساجد، حسینیه‌ها، مدارس، مراکز حوزه‌های علمیه و همچنین ۲۰۰ موکب مردمی برای اسکان و خدمات‌رسانی آماده شده‌اند.

احمدی از تأمین اقلام مورد نیاز زائران خبر داد و گفت: ۵۰ میلیون بطری آب و نزدیک به ۳۰ میلیون جیره غذایی صنعتی برای این ایام آماده شده است و تمامی هتل‌ها و مهمان‌پذیرهای قم با ارائه ۵۰ درصد تخفیف در حال خدمات‌رسانی هستند و در حال حاضر بخش قابل توجهی از ظرفیت آن‌ها توسط زائران پاکستانی، بحرینی و عراقی تکمیل شده است.

وی از راه‌اندازی یک پلتفرم اطلاع‌رسانی در بستر پیام‌رسان «ایتا» خبر داد و گفت: همانند تجربه استان تهران، با ورود زائران، اطلاعات مراکز اسکان و موقعیت جغرافیایی آن‌ها از طریق این سامانه در اختیار مسافران قرار خواهد گرفت.

احمدی با اشاره به پیش‌بینی افزایش چشمگیر ورود زائران در روزهای منتهی به مراسم اظهار داشت: برآورد ما این است که از دو روز پیش از مراسم، با حجم بسیار زیادی از مسافران روبه‌رو خواهیم شد و در صورت ادامه این روند، با کمبود ظرفیت اسکان و بروز بحران مواجه خواهیم شد و هشت کیوسک راهنمای زائران از روز جمعه در ورودی‌های اصلی شهر قم مستقر می‌شوند و نیروهای این اداره‌کل در آن‌ها به ارائه خدمات اطلاع‌رسانی خواهند پرداخت.

وی افزود: همچنین ۲۰ محل اسکان اضطراری با ظرفیت مجموع ۲۰ هزار نفر آماده شده و اسکان نیروهای امنیتی و استان‌های معین نیز به‌صورت جداگانه برنامه‌ریزی شده است. تلاش می‌کنیم بخش عمده اسکان در محدوده بین حرم حضرت معصومه (س) تا مسجد مقدس جمکران و با استفاده از ظرفیت مساجد و حسینیه‌ها انجام شود.

احمدی در پایان با اشاره به مهم‌ترین چالش موجود گفت: استان قم برای تکمیل ظرفیت اسکان اضطراری به حدود ۴۰۰ هزار تخته پتو، بالش و موکت نیاز دارد. تاکنون استان‌های معین در تأمین این اقلام همکاری لازم را نداشته‌اند و این موضوع به استاندار و وزیر میراث‌فرهنگی نیز اعلام شده است.

۱.۵ میلیون ظرفیت اسکان برای مراسم وداع و تشییع رهبر شهید در خراسان رضوی

مصطفی فاطمی، عضو ستاد ویژه مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید و ناظر استان خراسان رضوی، با تشریح آخرین اقدامات انجام‌شده برای میزبانی از زائران و شرکت‌کنندگان در مراسم، گفت: حجم برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته برای این مراسم با هیچ‌یک از رویدادهای مشابه قابل مقایسه نیست و تمامی دستگاه‌های عضو کمیته‌های اجرایی با آمادگی کامل در حال فعالیت هستند و طی روزهای اخیر جلسات متعددی با حضور دستگاه‌های اجرایی، نهادهای دولتی، معاونان استانداری، فرمانداران و مسئولان شهرستان‌ها برگزار شده و موضوعاتی از جمله پیش‌بینی حجم جمعیت، مدیریت تردد، اسکان و سایر نیازهای اجرایی مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین در جلسه امروز دادگستری نیز تصمیمات جدیدی برای تسهیل برگزاری مراسم اتخاذ شد.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی گسترده در حوزه اسکان اظهار کرد: تمامی ظرفیت‌های رسمی، غیررسمی و اضطراری استان برای ارائه خدمات به زائران بسیج شده‌اند و فهرست کاملی از تجهیزات و امکانات مورد نیاز نیز تهیه شده است.

فاطمی ادامه داد: تاکنون بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر ظرفیت اسکان در قالب حدود ۷ هزار مکان در سطح استان فراهم شده و این ظرفیت همچنان در حال افزایش است. تنها با اضافه شدن مساجد، بیش از ۱۰۰ هزار ظرفیت جدید ایجاد شده و مدارس نیز با همکاری آموزش و پرورش در اختیار گروه‌های مردمی برای اسکان زائران قرار گرفته‌اند و تمامی ظرفیت‌های اقامتی شهرهای اطراف مشهد از جمله فریمان، چناران و گلبهار نیز به شبکه اسکان اضافه شده‌اند.

وی با اشاره به اجرای طرح‌های مردمی گفت: طرح «هر خانه یک حسینیه» و «هم‌محله امام رضا(ع)» نیز فعال شده و از مردم خواسته شده است در قالب ۱۷۱ محله و یک‌هزار و ۷۵۸ مکان، امکان اسکان زائران را در منازل خود فراهم کنند.

فاطمی از راه‌اندازی سامانه تلفنی ۳۷۴۵ برای پاسخگویی شبانه‌روزی به زائران خبر داد و افزود: اسکان اضطراری زائران پیاده نیز با همکاری جمعیت خدمتگزاران زائران پیاده برنامه‌ریزی شده است.

به گفته وی، برای راهنمایان گردشگری و بازرسان اداره‌کل میراث فرهنگی دوره‌های توجیهی برگزار شده و با هماهنگی دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه و انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی، برنامه‌ریزی لازم برای حضور زائران و گردشگران خارجی در مراسم نیز انجام شده است.

فاطمی با اشاره به ظرفیت مراکز اقامتی رسمی اظهار کرد: در شهر مشهد ۲۸۰ هزار تخت اقامتی رسمی و در مجموع مشهد و شهرهای مجاور ۲۸۶ هزار تخت در هتل‌ها، هتل‌آپارتمان‌ها، مهمان‌پذیرها، خانه‌مسافرها، اقامتگاه‌های بوم‌گردی، سنتی و زائرسراها آماده پذیرش زائران است و علاوه بر این، بیش از ۵۰۷ هزار ظرفیت اقامت دولتی و موقت شامل مهمانسراهای دولتی، زائرسراهای آستان قدس رضوی، حسینیه‌ها، مدارس، مراکز اقامتی سپاه، مراکز اسکان شهرداری، دانشگاه‌ها و منازل مردمی پیش‌بینی شده است.

به گفته فاطمی، با احتساب سالن‌های ورزشی، اردوگاه‌ها، مساجد، حوزه‌های علمیه، فضاهای عمومی، ادارات دولتی و سایر مراکز اضطراری، مجموع ظرفیت اسکان استان به بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر رسیده است.

وی با اشاره به افزایش چشمگیر تقاضا برای اقامت در هتل‌ها گفت: در حال حاضر ضریب اشغال هتل‌ها به حدود ۷۵ درصد رسیده و احتمال تکمیل ظرفیت این مراکز بسیار زیاد است. هرچند امکان افزایش ظرفیت هتل‌ها وجود ندارد، اما با استفاده از ظرفیت‌های مردمی و اسکان اضطراری، تلاش شده نیاز زائران به بهترین شکل تأمین شود و تحقق این سطح از آمادگی تنها با هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و مشارکت گسترده مردم امکان‌پذیر بوده و از همکاری همه نهادها و مجموعه‌های دخیل در برگزاری این مراسم قدردانی می‌کنیم.

در ادامه، علی دارابی، معاون میراث فرهنگی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، با اشاره به جایگاه فرهنگی و تاریخی رهبر شهید، بر ضرورت حفاظت از میراث فرهنگی و مستندسازی اقدامات دستگاه‌ها در جریان برگزاری این مراسم تأکید کرد.

وی از پیگیری ثبت جهانی توس و توسعه موزه انقلاب اسلامی خبر داد و گفت: این اقدامات در راستای حفظ و معرفی میراث فرهنگی و تاریخی مرتبط با رهبر شهید دنبال می‌شود.

دارابی با اشاره به خدمات دستگاه‌ها در مراسم تشییع باید با رویکرد خدمت‌رسانی و نه تبلیغات انجام شود، افزود: وظیفه ما انجام دقیق و کامل مأموریت‌هاست و نباید اقدامات اجرایی را به موضوعی تبلیغاتی تبدیل کنیم.

وی، حفاظت و صیانت از بناها، اماکن تاریخی و موزه‌ها را از مهم‌ترین اولویت‌های این ایام دانست و گفت: با توجه به شرایط برگزاری مراسم و ملاحظات امنیتی، تمهیدات لازم برای حفاظت از این اماکن در نظر گرفته شده و موزه‌ها نیز طبق برنامه تعطیل هستند.

دارابی مستندسازی تصویری و مکتوب اقدامات حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در جریان مراسم را ضروری دانست و گفت: ثبت و آرشیو این اقدامات، زمینه بهره‌برداری و روایت صحیح از خدمات انجام‌شده را فراهم خواهد کرد.

در ادامه، ولی تیموری، نماینده معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستیاز آغاز برنامه‌ریزی این وزارتخانه برای برگزاری مراسم تشییع خبر داد و گفت: وزارت میراث فرهنگی از همان مراحل اولیه، هم‌زمان با ابلاغ دولت و دستگاه‌های مختلف، وارد فرآیند برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری برای برگزاری این مراسم شده است.

به گفته وی، در برخی استان‌ها مدیران کل استانی مسئولیت‌های اجرایی بر عهده دارند و در استان‌های قم و خراسان رضوی، مسئولیت مستقیم کمیته‌های اسکان به ادارات کل میراث فرهنگی واگذار شده است. در تهران نیز اداره کل استان در کنار شهرداری و سپاه در ارائه خدمات کمیته اسکان مشارکت دارد.

وی با اشاتره به ظرفیت ستاد هماهنگی خدمات سفر برای مدیریت این رویداد گفت: وظایف میان ۲۶ دستگاه عضو این ستاد تقسیم شده و علاوه بر آن، در حوزه معاونت گردشگری نیز مسئولیت‌های مشخصی برای نظارت و پشتیبانی از استان‌های درگیر مراسم تعیین شده است و در کنار برگزاری مراسم تشییع، نباید از سفرهای هم‌زمان مردم غافل شد؛ چرا که بخشی از هموطنان برای حضور در مراسم و بخشی دیگر به دلیل تعطیلات، سفر خواهند کرد و لازم است خدمات مناسب به آنها ارائه شود.

وی با اشاره کردن به دستور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: نظارت بر قیمت‌ها، آمادگی مراکز اقامتی و خدماتی، رسیدگی به مجتمع‌های بین‌راهی، نمازخانه‌ها و سایر خدمات مورد نیاز مسافران، از جمله محورهایی است که به ادارات کل استان‌ها ابلاغ شده تا خدمات‌رسانی مطلوبی به مردم انجام شود.

سعید خال، مدیرکل پشتیبانی و رفاه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستیاز آماده‌باش کامل این وزارتخانه برای خدمت‌رسانی به زائران و شرکت‌کنندگان در مراسم خبر دادو

وی افزود: در روزهای گذشته، به دستور معاونت توسعه وزارتخانه، ستاد ویژه‌ای با حضور مدیران کل مرتبط تشکیل شد و هماهنگی‌های لازم با نهاد ریاست جمهوری، سازمان بازرسی کل کشور و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط انجام گرفت.

به گفته وی، بر اساس دستور وزیر، هشت دستگاه خودروی مجهز به همراه راننده به‌صورت شبانه‌روزی در اختیار نهاد ریاست جمهوری قرار گرفته و از شامگاه جمعه نیز نیروهای حراست و اداره‌کل پشتیبانی به‌ صورت ۲۴ ساعته در آماده‌باش کامل هستند و در روز اصلی مراسم، تمام ظرفیت‌های وزارتخانه، از جمله تجهیزات و محوطه مجموعه، برای ارائه خدمات به زائران به‌کار گرفته خواهد شد و دو موکب نیز در محورهای خیابان آزادی و خیابان زیارت برای خدمت‌رسانی مستقر می‌شوند.

وی با اشاره به همکاری سازمان بازرسی کل کشور در روند هماهنگی‌ها گفت: گزارش اقدامات استان‌ها به‌صورت مستمر جمع‌آوری و به مراجع ذی‌ربط ارسال می‌شود تا هماهنگی لازم برای برگزاری هرچه بهتر مراسم فراهم باشد.

خال ادامه داد: خدمت‌رسانی در این مراسم تنها یک وظیفه اداری نیست، بلکه مسئولیتی ملی است و مجموعه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با تمام ظرفیت در خدمت زائران خواهد بود.

هانی رستگاران، مشاور معاون گردشگری و دبیر ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر کشور گفت: در هفتادمین نشست ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر، به پیشنهاد معاون گردشگری و با حضور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، سه محور «تقویت وحدت ملی و قدرت اجتماعی»، «سیاست‌گذاری معرفتی» و «مدیریت هوشمند ایمنی مراسم» به عنوان اولویت‌های اصلی تعیین شد.

رستگاران افزود: بر همین اساس، از هفتم تیرماه ستاد ویژه مراسم تشییع پیکر رهبر شهید در معاونت گردشگری تشکیل شد و مسئولیت نظارت بر استان‌های معین تهران، قم و خراسان رضوی میان مدیران معاونت تقسیم شد.

وی گفت: برای تمامی دستگاه‌های عضو ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر وظایف مشخصی تعیین و هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌هایی از جمله سازمان صدا و سیما، وزارت کشور، وزارت ارتباطات، سازمان حمل‌ونقل و ترافیک و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی انجام شده است.

دبیر ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر ادامه داد: تمامی اقدامات و رویدادهای مرتبط با این مراسم از هفتم تیرماه به‌صورت روزشمار مستندسازی شده و گزارش کامل آن پس از پایان مراسم به وزیر میراث فرهنگی ارائه خواهد شد.