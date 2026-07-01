به گزارش خبرگزاری مهر، ۲ فیلم کوتاه «مِی‌زر» و «ماهور» به کارگردانی هدا خسروی در خانه هنرمندان ایران به نمایش در می‌آید. این ۲ فیلم با مضمون اجتماعی برای نخستین بار با حضور عوامل رونمایی می‌شود.

درام اجتماعی ۲۳ دقیقه‌ای «مِی‌زر» درباره زنانی است که در محیط بزهکاری زندگی می‌کنند. آنها با یک انتخاب سخت سنجیده می‌شوند، مادرانگی بر انتخابشان غلبه می‌کند و نسبت به این مسئله سنجیده می‌شوند.

درام اجتماعی ۴۰ دقیقه‌ای «ماهور» نیز درباره قضاوت، سوءبرداشت آدم‌ها و حذف فیزیکی آنهاست. این قصه درباره یک درصد حق و ۹۹ درصد ناحق است. «ماهور» درباره دختری است که در یک موقعیت قضاوت قرار می‌گیرد بدون آنکه جایگاه و حقی برای دفاع کردن داشته باشد و با حذف فیزیکی مورد قضاوت قرار می‌گیرد.

آرزو نادری، علی مهرنیا، شاهو شاهمرادی، نرگس احمدی، آناهیتا راستانی، آزاده هاشمی‌نژاد، فرزانه عباسی، نسترن خاموشی و امیرحسین دولتی بازیگران فیلم «مِی‌زر» هستند و در فیلم کوتاه «ماهور» علی مهرنیا، نارون صادق‌پور، پویا فیاضی، فرزانه عباسی و نینا صمدی بازی کرده‌اند.

اکران این ۲ فیلم کوتاه، ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱ جمعه ۱۲ تیر در سالن ناصری خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود و ورود برای علاقه‌مندان آزاد است.