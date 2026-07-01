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۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۰۹

فیلم کوتاه «پله لیز» آماده نمایش شد

فیلم کوتاه «پله لیز» آماده نمایش شد

فیلم کوتاه «پله لیز» اثری از مسعود هزارخانی با پشت سرگذاشتن مراحل فنی خود، آماده نمایش شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ پروژه، فیلم کوتاه «پله لیز» اثری از مسعود هزارخانی با پشت سرگذاشتن مراحل فنی خود، آماده نمایش در جشنواره‌های داخلی و بین‌المللی شد.

مرتضی نجفی، بابک جعفریه، پونه صمدیان، مهدی جعفری پور و هیوا پورشفیقی در این اثر به ایفای نقش می‌پردازند.

در خلاصه داستان «پله لیز» آمده است: «اختلافات طولانی‌مدت بر سر نگهداری از پدر سالخورده و بیمار خانواده، در واپسین ساعات سال به درگیری‌های شدید خانوادگی انجامید و ... .»

از دیگر عوامل این اثر هنری می‌توان به مدیر فیلمبرداری: مهدی خادمی، دستیار فیلمبردار: محمد رضاخواه، تدوین: رضا شهبازی، طراحی و ترکیب صدا: وحیده طوسیان و مهدی رنجبر، صدابردار: ایرج نوروزی، دستیار صدابردار: نیما نوروزی، منشی صحنه: شهزاد مشایخی، دستیار کارگردان: نگین نشاط، عکاس: محمد رضاخواه، طراح پوستر: آرمین همتی، گریم: علی یوسفی، پخش بین الملل: امیرحسین فهادان، مترجم: آرش طاهرزاده، مشاور رسانه‌ای: سیدمحمدصادق سیادت اشاره کرد.

کد مطلب 6876493

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