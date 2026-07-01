لیلا امینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دمای هوا طی ۲۴ ساعت آینده در بیشتر مناطق استان ۲ تا چهار درجه سلسیوس کاهش می‌یابد، اظهار کرد: روند کاهش محسوس دما تا پایان روز پنجشنبه تداوم دارد اما از روز جمعه تا اوایل هفته پیش رو روند دما افزایشی خواهد بود.

به گفته وی، دمای شهر اصفهان (مرکز استان)‌ در گرم‌ترین ساعات امروز به ۴۰ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه آن در خنک‌ترین ساعات بامداد فردا به ۲۱ درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.

رئیس مرکز پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی اصفهان افزود: ایستگاه بادرود از توابع شهرستان نطنز با بیشینه دمای ۴۱ درجه سلسیوس بالای صفر امروز گرم‌ترین نقطه استان است و خنک‌ترین ایستگاه استان، بویین میاندشت حداقل دمای ۶ درجه سلسیوس بالای صفر را تجربه می‌کند.

امینی اضافه کرد: تا پایان هفته، در ساعات بعدازظهر وزش باد به نسبت شدید و خیزش گردوخاک و کاهش دید و کاهش کیفیت هوا در بیشتر مناطق به‌ویژه در مناطق شمال، شرق و مرکز استان پیش‌بینی می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: عصر و شامگاه امروز چهارشنبه در نیمه شمالی استان شرایط وقوع ناپایداری همرفتی به‌صورت رگبار و رعدوبرق و تند باد لحظه‌ای نیز وجود دارد.