گردوخاک و افزایش دما در راه خوزستان است

محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی تا اواخر وقت فردا همچنان وزش باد در اغلب نقاط استان به‌ویژه مناطق جنوبی، غربی و مرکزی در حد متوسط تا نسبتاً شدید و همراه با تندبادهای لحظه‌ای خواهد بود.

وی افزود: با توجه به میزان وزش باد، احتمال برخاستن گرد و خاک محلی و موقتی به‌ویژه در ساعات بعدازظهر دور از انتظار نیست.

مدیرکل هواشناسی خوزستان ادامه داد: از روز پنجشنبه به تدریج با استقرار جریانات جنوبی و مرطوب در سواحل و مناطق شرقی استان، افزایش رطوبت و شرجی در این مناطق پیش‌بینی می‌شود.

سبزه‌زاری گفت: این جریانات از اواسط روز جمعه تا روز یکشنبه به مناطق ساحلی، نیمه جنوبی و مرکزی استان گسترش خواهد یافت.

وی افزود: همچنین از فردا تا اوایل هفته آینده روند تغییرات دما در استان افزایشی پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی خوزستان بیان کرد: تا فردا شمال خلیج فارس نیز مواج خواهد بود.

سبزه‌زاری با اشاره به دمای ثبت شده در شبانه‌روز گذشته گفت: در این مدت امیدیه با دمای ۴۵.۱ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین و ایذه با دمای ۱۹ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

وی افزود: در شبانه‌روز گذشته اهواز نیز به بیشینه دمای ۴۳.۴ و کمینه دمای ۲۷.۹ درجه سانتی‌گراد رسیده است.