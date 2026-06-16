گردوخاک و افزایش دما در راه خوزستان است

محمد سبزهزاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسی نقشههای پیشیابی هواشناسی تا اواخر وقت فردا همچنان وزش باد در اغلب نقاط استان بهویژه مناطق جنوبی، غربی و مرکزی در حد متوسط تا نسبتاً شدید و همراه با تندبادهای لحظهای خواهد بود.
وی افزود: با توجه به میزان وزش باد، احتمال برخاستن گرد و خاک محلی و موقتی بهویژه در ساعات بعدازظهر دور از انتظار نیست.
مدیرکل هواشناسی خوزستان ادامه داد: از روز پنجشنبه به تدریج با استقرار جریانات جنوبی و مرطوب در سواحل و مناطق شرقی استان، افزایش رطوبت و شرجی در این مناطق پیشبینی میشود.
سبزهزاری گفت: این جریانات از اواسط روز جمعه تا روز یکشنبه به مناطق ساحلی، نیمه جنوبی و مرکزی استان گسترش خواهد یافت.
وی افزود: همچنین از فردا تا اوایل هفته آینده روند تغییرات دما در استان افزایشی پیشبینی میشود.
مدیرکل هواشناسی خوزستان بیان کرد: تا فردا شمال خلیج فارس نیز مواج خواهد بود.
سبزهزاری با اشاره به دمای ثبت شده در شبانهروز گذشته گفت: در این مدت امیدیه با دمای ۴۵.۱ درجه سانتیگراد گرمترین و ایذه با دمای ۱۹ درجه سانتیگراد خنکترین نقاط استان گزارش شدهاند.
وی افزود: در شبانهروز گذشته اهواز نیز به بیشینه دمای ۴۳.۴ و کمینه دمای ۲۷.۹ درجه سانتیگراد رسیده است.
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