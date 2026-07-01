  1. اقتصاد
  2. اقتصاد جهان
۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۰۱

صادرات ۵۰ میلیون بشکه نفت ایران پس از رفع محاصره آمریکا

صادرات ۵۰ میلیون بشکه نفت ایران پس از رفع محاصره آمریکا

در پی کاهش محدودیت‌های نفتی، ایران طی دو هفته گذشته حدود ۵۰ میلیون بشکه نفت صادر کرده و برآورد می‌شود بیش از ۳.۵ میلیارد دلار درآمد کسب کرده باشد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از تانکر ترکرز، ایران از حدود دو هفته پیش و پس از برداشته شدن محاصره اعمال‌شده از سوی آمریکا، صادرات نفت خود را افزایش داده و در این مدت حدود ۵۰ میلیون بشکه نفت خام به بازارهای جهانی عرضه کرده است.

بر اساس این گزارش، میزان صادرات نفت ایران در ماه ژوئن ۲۰۲۶ به طور متوسط به حدود یک میلیون و ۶۶۰ هزار بشکه در روز رسیده است. این در حالی است که صادرات نفت بسیاری از کشورهای منطقه هنوز به سطح پیش از درگیری‌های اخیر میان آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران بازنگشته است.

کارشناسان بازار انرژی برآورد می‌کنند فروش ۵۰ میلیون بشکه نفت طی دو هفته گذشته، با توجه به قیمت‌های اخیر نفت در بازار جهانی، برای ایران حدود ۳.۵ میلیارد دلار درآمد به همراه داشته است. به این ترتیب درآمد روزانه ایران از محل صادرات نفت در این بازه زمانی به طور میانگین بیش از ۲۳۳ میلیون دلار برآورد می‌شود.

در همین ارتباط، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس تیم مذاکره‌کننده شب گذشته در یک گفت‌وگوی تلویزیونی اعلام کرد تحریم‌های نفتی برداشته شده و ایران اکنون نفت خود را با قیمتی حدود ۲۰ درصد بالاتر به فروش می‌رساند.

کد مطلب 6876360
محمدحسین سیف اللهی مقدم

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۲:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۰
      0 0
      پاسخ
      مبارك اونا كه از بحران نجات پيدا كردن و همچنان گرون ميفروشن با اينكه قيمت نفت برگشت سر جاش
    • US ۰۲:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۱
      0 0
      پاسخ
      ترامپ فریبکاره برای همین ایران لازمه از حالا پلان ب و س رو سریع انجام بده و صادرات نفت و گاز فقط از طریق دریای عمان به چین محدود نکنه. پلان ب و س محاصره دوباره دریایی ترامپ رو در آینده خنثی میکنه و دست ایران رو در صادرات نفت کاملا باز میذاره تا بودجه اش تامین باشه . پلان ب طرح انتقال نفت از طریق پاکستان: ساخت خط لوله از جزیره خارک به بندر گوادر در پاکستان و اتصال آن به چین سریع اجرایی بشه.پلان س :مسیر افغانستان:احداث خط لوله انتقال نفت وگاز از مسیر خشکی (ایران به افغانستان و سپس چین) اجرا بشه.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها