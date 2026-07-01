صادرات ۵۰ میلیون بشکه نفت ایران پس از رفع محاصره آمریکا

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از تانکر ترکرز، ایران از حدود دو هفته پیش و پس از برداشته شدن محاصره اعمال‌شده از سوی آمریکا، صادرات نفت خود را افزایش داده و در این مدت حدود ۵۰ میلیون بشکه نفت خام به بازارهای جهانی عرضه کرده است.

بر اساس این گزارش، میزان صادرات نفت ایران در ماه ژوئن ۲۰۲۶ به طور متوسط به حدود یک میلیون و ۶۶۰ هزار بشکه در روز رسیده است. این در حالی است که صادرات نفت بسیاری از کشورهای منطقه هنوز به سطح پیش از درگیری‌های اخیر میان آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران بازنگشته است.

کارشناسان بازار انرژی برآورد می‌کنند فروش ۵۰ میلیون بشکه نفت طی دو هفته گذشته، با توجه به قیمت‌های اخیر نفت در بازار جهانی، برای ایران حدود ۳.۵ میلیارد دلار درآمد به همراه داشته است. به این ترتیب درآمد روزانه ایران از محل صادرات نفت در این بازه زمانی به طور میانگین بیش از ۲۳۳ میلیون دلار برآورد می‌شود.

در همین ارتباط، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس تیم مذاکره‌کننده شب گذشته در یک گفت‌وگوی تلویزیونی اعلام کرد تحریم‌های نفتی برداشته شده و ایران اکنون نفت خود را با قیمتی حدود ۲۰ درصد بالاتر به فروش می‌رساند.