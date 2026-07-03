جهش تولید نفت کویت پس از توافق ایران و آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، یک منبع آگاه در روز پنجشنبه به رویترز گفت که تولید نفت خام کویت در ماه ژوئن به شدت از ۵۸۰ هزار بشکه در روز در ماه مه به ۱.۶۵ میلیون بشکه در روز افزایش یافته است. این در حالی است که این عضو اوپک پس از توافق صلح موقت آمریکا و ایران، صادرات خود از طریق خلیج فارس را افزایش داده است.

این جهش در تولید کویت، نشانه‌های بیشتری از بازیابی سریع جریان‌های نفتی خلیج فارس از طریق تنگه هرمز پس از اختلالات ناشی از جنگ ایران را نشان می‌دهد. محموله‌های گیرافتاده به تدریج در حال عبور از تنگه هرمز هستند و صادرکنندگان تولید خود را بازیابی می‌کنند.

کویت پیش از بسته شدن مؤثر تنگه توسط ایران در پاسخ به حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی در اواخر فوریه، حدود ۲.۵ میلیون بشکه در روز تولید می‌کرد. این اتفاق باعث شد تا این کشور و سایر تولیدکنندگان خلیج فارس مانند عربستان و عراق، میلیون‌ها بشکه در روز از تولید نفت خود بکاهند.

این منبع که از ذکر نام خود خودداری کرد، افزود که تولید روزانه در ۱۰ روز آخر ماه ژوئن به حداکثر ۱.۹ میلیون بشکه در روز رسیده است.

سخنگوی شرکت ملی نفت کویت (KPC) بلافاصله به درخواست رویترز برای اظهارنظر پاسخ نداد. این شرکت در ۱۸ ژوئن اعلام کرده بود که تمام اعلامیه‌های فورس ماژور صادرشده در طول جنگ لغو شده‌اند، و یک سند مناقصه یک روز بعد نشان داد که این شرکت در حال عرضه محموله‌ها به خریداران است.

کویت به دلیل توقف مؤثر جریان‌ نفت از طریق تنگه هرمز، یکی از کشورهایی بود که بیشترین ضربه را از جنگ ایران در خلیج فارس متحمل شد.

برخلاف عربستان و امارات که می‌توانند از مسیرهای صادراتی غیر از تنگه هرمز استفاده کنند، کویت تقریباً به طور کامل برای صادرات نفت خام خود به این آبراه متکی است و این موضوع باعث شد تا در طول اختلالات، عملاً از بازارهای کلیدی مانند آسیا قطع شود.