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۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۱۰

قالیباف درگذشت فرزاد جمشیدی را تسلیت گفت

قالیباف درگذشت فرزاد جمشیدی را تسلیت گفت

رئیس مجلس با صدور پیامی درگذشت فرزاد جمشیدی مجری توانمند کشورمان را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس با صدور پیامی درگذشت فرزاد جمشیدی مجری توانمند کشورمان را تسلیت گفت.

متن پیام تسلیت رئیس قوه مقننه به شرح زیر است:

انالله و انا الیه راجعون

ارتحال مجری توانمند و خلاق، مرحوم فرزاد جمشیدی موجب تاسف و تاثر گردید.

اجرای دلنشین و معنویت سرشار او به ویژه در سحرهای ماه مبارک رمضان در یادها خواهد ماند و امید است روح آن فقید سعید متنعم از فیض لایزال الهی و عنایت کریمانه شهید این ماه حضرت اباعبدالله الحسین علیه‌السلام و صبر و اجر نصیب بازماندگان ایشان گردد.

کد مطلب 6876890
نفیسه عبدالهی

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