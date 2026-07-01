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۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۳۶

ارائه بیش از هزار و ۱۰۰ خدمت حقوقی به مددجویان کمیته امداد خراسان رضوی

ارائه بیش از هزار و ۱۰۰ خدمت حقوقی به مددجویان کمیته امداد خراسان رضوی

مشهد- مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان رضوی گفت: در سه ماه نخست ۱۴۰۵ بیش از هزار و ۱۰۰ خدمت حقوقی به مددجویان کمیته امداد خراسان رضوی ارائه شد.

رضا سلم آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حمایت حقوقی از مددجویان خراسان رضوی با همکاری دستگاه قضایی، اظهار کرد: در سه‌ماهه نخست سال جاری بیش از هزار و ۱۰۰ خدمت حقوقی به مددجویان تحت حمایت ارائه شده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان رضوی با گرامیداشت هفته قوه قضائیه اظهار کرد: یکی از خدمات کمیته امداد، حمایت‌های حقوقی و قضایی از خانواده‌های تحت حمایت است تا مددجویان در مسیر احقاق حقوق خود با مشکلات کمتری مواجه شوند.

وی افزود: مددجویان در پرونده‌های حقوقی از خدماتی همچون مشاوره حقوقی رایگان، معرفی وکیل معاضدتی و بهره‌مندی از معافیت‌های قانونی در پرداخت هزینه‌های دادرسی استفاده می‌کنند و این خدمات با همکاری دستگاه قضایی و وکلای نیکوکار در سطح استان ارائه می‌شود.

سلم‌آبادی با اشاره به ظرفیت وکلای نیکوکار گفت: در حال حاضر ۱۱۴ نفر از وکلای نیکوکار با کمیته امداد خراسان رضوی همکاری دارند و در تمامی مراحل رسیدگی به پرونده‌های حقوقی ، پیگیر مسائل و پرونده‌های قضایی مددجویان هستند.

مدیرکل کمیته امداد خراسان رضوی ادامه داد: در سه‌ماهه نخست سال جاری بیش از هزار و ۱۰۰ خدمت حقوقی به مددجویان تحت حمایت ارائه شده است. همچنین در سال ۱۴۰۴، در مجموع ۷ هزار و ۷۳۶ خدمت حقوقی به جامعه هدف این نهاد در استان ارائه شد.

وی با اشاره به برنامه‌های هفته قوه قضائیه خاطرنشان کرد: به همین مناسبت، دیدار با رؤسای دادگستری شهرستان‌ها، برگزاری نشست‌های مشترک و بررسی مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی مددجویان در بیشتر شهرستان‌های استان و همچنین دفتر استانی کمیته امداد در دستور کار قرار گرفت.

سلم‌آبادی تأکید کرد: تعامل سازنده با مجموعه قضایی و بهره‌گیری از ظرفیت وکلای نیکوکار، نقش مؤثری در صیانت از حقوق خانواده‌های تحت حمایت و تسریع در رفع مشکلات حقوقی آنان دارد.

کد مطلب 6876406

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