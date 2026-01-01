به گزارش خبرنگار مهر، رضا سلمآبادی صبح پنجشنبه در رویداد «انرژینو» در مشهد با تبیین سیاستهای این نهاد در حوزه اشتغال و اقتصاد خانوادههای تحت حمایت اظهار کرد: رویکرد کمیته امداد طی سالهای گذشته از حمایتهای صرف معیشتی عبور کرده و به سمت توانمندسازی و ایجاد درآمدهای پایدار سوق یافته است که توسعه نیروگاههای خورشیدی کوچکمقیاس برای مددجویان، یکی از نمودهای شاخص این سیاست به شمار میرود.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی خراسان رضوی با اشاره به ترکیب جامعه هدف کمیته امداد افزود: بخش قابل توجهی از خانوادههای تحت پوشش را زنان سرپرست خانوار، سالمندان و خانوادههای فاقد سرپرست مؤثر تشکیل میدهند.
وی افزود: خانوادههایی که در حوزههایی مانند معیشت، آموزش، مسکن، جهیزیه و اشتغال نیازمند حمایت هستند، اما هدف نهایی ما این است که این افراد به خوداتکایی برسند و نقش فعالی در چرخه تولید و اقتصاد کشور ایفا کنند.
سلم آبادی با اشاره به آغاز اجرای طرحهای نیروگاه خورشیدی در استان اظهار کرد: برخی از مددجویان با سرمایههای بسیار محدود، حتی در حدود ۲۰ میلیون تومان، وارد این طرحها شدند و اکنون پس از گذشت چند سال به درآمدی باثبات دست یافتهاند؛ درآمدی که علاوه بر تأمین هزینههای زندگی، امکان برنامهریزی بهتر برای آینده و تحصیل فرزندان را نیز فراهم کرده است.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی خراسان رضوی یکی از موانع اصلی اجرای این طرحها را مسائل مرتبط با تسهیلات بانکی و ضمانتها دانست و تصریح کرد: با همکاری شبکه بانکی استان و پذیرش قرارداد خرید تضمینی ۲۰ ساله برق بهعنوان ضمانت، بخش زیادی از مشکلات دریافت تسهیلات برای خانوادههای نیازمند برطرف شد و روند اجرای طرحها شتاب گرفت.
وی ادامه داد: کمیته امداد خراسان رضوی در سالهای اخیر با تجمیع ظرفیتها و بهرهگیری از پیمانکاران معتبر، اجرای نیروگاههای خورشیدی را بهصورت متمرکز دنبال کرده و پس از نصب و اتصال به شبکه برق، بازپرداخت اقساط تسهیلات از محل درآمد نیروگاه انجام میشود تا هیچگونه فشار مالی به خانوادههای تحت حمایت وارد نشود.
سلم آبادی با اشاره به پیامدهای اجتماعی این طرحها گفت: در موارد متعددی، زنان سرپرست خانوار با راهاندازی نیروگاه خورشیدی از مشاغل سخت و فرسایشی فاصله گرفته و توانستهاند با آرامش بیشتری به تربیت فرزندان، ادامه تحصیل و رسیدگی به امور خانواده بپردازند.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: از سال ۱۳۹۳ تاکنون، صدها نیروگاه خورشیدی توسط مددجویان در سطح استان به بهرهبرداری رسیده و تنها در سال ۱۴۰۳ حدود ۴۸۰ نیروگاه جدید به شبکه برق متصل شده است. همچنین برنامهریزی شده در سال جاری و سال آینده نیز تعداد قابل توجهی نیروگاه دیگر در قالب طرحهای اشتغالزایی کمیته امداد راهاندازی شود.
وی با تأکید بر اهمیت همکاری دستگاهها و بانکها در موفقیت این طرحها اظهار کرد: این اقدامات علاوه بر ارتقای سطح رفاه خانوادههای نیازمند، نقش مؤثری در تولید انرژی پاک، صرفهجویی اقتصادی و تقویت بنیانهای اقتصاد کشور دارد و کمیته امداد با تمام توان، این مسیر را ادامه خواهد داد.
