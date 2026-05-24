۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۴۳

پیش بینی مشارکت ۸۵٠ میلیارد ریالی خیرین خراسان رضوی برای عید قربان

مشهد- مدیرکل کمیته امداد خراسان رضوی از پیش‌بینی مشارکت ۸۵٠ میلیارد ریالی خیرین استان در پویش عید قربان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا سلم‌آبادی در آستانه فرا رسیدن عید سعید قربان، با اشاره به سنت حسنه قربانی و حمایت از نیازمندان، اظهار کرد: سال گذشته با مشارکت مردم نیک‌اندیش و خیرین استان، نذورات جمع‌آوری شده ۶۷٠ میلیارد ریال بود که با مشارکت خیرین، ۱۶۰۰ رأس دام برای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد ذبح و گوشت حاصل با رعایت نکات بهداشتی بین توزیع شد.

مدیرکل کمیته امداد خراسان رضوی افزود: امسال با همدلی و سخاوت همیشگی مردم، پیش‌بینی می‌کنیم این میزان به ۸۵٠ میلیارد ریال افزایش یابد.

وی با تأکید بر اینکه در شرایط سخت مشارکت نردم برای حمایت از نیازمندان افزایش داشته است ، افزود: نیکوکاران می‌توانند با مشارکت‌های نقدی و غیر نقدی و به صورت فردی و گروهی در این سنت حسنه سهیم شوند. در همین راستا، راه‌های ارتباطی همچون ارسال عدد ۱ به سرشماره ۳۰۰۰۸۰۳۳ و شماره‌گیری کد دستوری #۰۵۱*۸۸۷۷* پیش‌بینی شده است تا هموطنان بتوانند نذورات خود را حتی با مبالغ خُرد، به دست خانواده‌های نیازمند برسانند.

سلم‌آبادی در خصوص نحوه جمع‌آوری و ذبح دام‌ها تصریح کرد: خیرینی که قصد اهدای گوشت قربانی دارند، می‌توانند به مراکز نیکوکاری مستقر در مساجد و دفاتر کمیته امداد در سراسر استان مراجعه کنند.در مجموع ۷۵۰ پایگاه آماده دریافت نذورات مردمی هستند.

مدیرکل کمیته امداد خراسان رضوی ضمن تأکید بر حفظ کرامت مددجویان و رعایت موازین بهداشتی گفت: تمامی مراحل کشتار دام در کشتارگاه‌های صنعتی و تحت نظارت دقیق دامپزشکی استان انجام خواهد شد. کمیته امداد و مراکز نیکوکاری وابسته، هیچ‌گونه کشتاری را انجام نمی‌دهند و گوشت‌های ذبح شده پس از رعایت کامل استانداردهای بهداشتی، به صورت بسته‌بندی بین افراد شناسایی شده توزیع خواهد شد.

وی افزود: بر اساس هماهنگی‌های صورت گرفته، نذورات و قربانی های اهدایی خیران در هر شهرستان و روستا با کمک معتمدان و ائمه جمعه و جماعت در بین نیازمندان همان مناطق توزیع خواهد شد.

سلم آبادی با اشاره به اولویت‌های توزیع گوشت قربانی خاطرنشان کرد: خانواده‌های دارای بیمار، ایتام و خانوارهای عائله‌مند تحت حمایت استان در اولویت دریافت نذورات امسال قرار دارند.

