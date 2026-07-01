رزن پیشتاز کاهش آمار سرقت در همدان شد

به گزارش خبرنگار مهر، طاها نجفی ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با تاکید بر اینکه دادسرا به عنوان پیشانی دستگاه قضایی در برخورد با جرائم و تامین امنیت جامعه شناخته می‌شود، اظهار کرد: مهم‌ترین وظیفه دادستان به عنوان مدعی‌العموم، ایجاد نظم و امنیت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم است که این متموریت با همکاری ضابطان قضایی، نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌های مسئول با جدیت دنبال می‌شود.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه مقابله با سرقت افزود: با وجود اینکه سرقت از جمله جرائمی است که به طور کامل قابل حذف نیست، اما با افزایش گشت‌های انتظامی، نظارت مستمر دستگاه قضایی و هماهنگی میان نهادهای مسئول، در سه ماه گذشته شهرستان رزن موفق شده است بیشترین کاهش آمار سرقت را در بین شهرستان‌های استان همدان به ثبت برساند که این موفقیت نتیجه تعامل مطلوب دستگاه قضایی و انتظامی بوده و حفظ آن نیازمند مشارکت مردم و استمرار اقدامات پیشگیرانه است.

دادستان شهرستان‌های رزن و درگزین مبارزه با مواد مخدر را از دیگر اولویت‌های راهبردی دستگاه قضایی برشمرد و با بیان اینکه هیچ‌گونه مسامحه‌ای در برخورد با سوداگران مرگ و شبکه‌های توزیع مواد مخدر وجود ندارد، تصریح کرد: رویکرد دستگاه قضایی تنها برخورد کیفری نیست، بلکه تلاش می‌شود با توسعه ظرفیت‌های درمانی، افراد گرفتار اعتیاد به زندگی سالم بازگردند و در همین راستا احیای مرکز ترک اعتیاد تعطیل‌شده در روستای کلکبود در دستور کار قرار دارد.

وی همچنین با ابراز نگرانی از افزایش پرونده‌های کلاهبرداری اینترنتی، عامل اصلی این آسیب را ناآگاهی شهروندان دانست و از اصحاب رسانه خواست با تولید محتوای آموزشی و هشدارهای عمومی، مردم را نسبت به شیوه‌های جدید کلاهبرداری در فضای مجازی آگاه کنند و ادامه داد: به هر میزان آگاهی عمومی نسبت به کلاهبرداری اینترنتی افزایش یابد، آمار قربانیان این جرائم کاهش خواهد یافت.

نجفی در ادامه به تشریح سیاست‌های دستگاه قضایی در مبارزه با فساد پرداخت و تاکید کرد: برخورد با مفسدان اداری در چارچوب قانون و بدون ملاحظه تداوم خواهد داشت.

وی همچنین از پیگیری مستمر پرونده‌های مرتبط با حقوق عامه خبر داد و بیان کرد: رفع موانع اجرای طرح نهضت ملی مسکن، تسریع در تکمیل پروژه کمربندی رزن، صیانت از بیت‌المال، حفظ اراضی عمومی و پیگیری مطالبات مردمی از جمله موضوعاتی است که دستگاه قضایی به عنوان مدعی‌العموم به آن‌ها ورود کرده و این روند با جدیت پیگیری می‌شود.

دادستان شهرستان‌های رزن و درگزین در ادامه هدف اصلی دستگاه قضایی را اجرای عدالت، احقاق حقوق مردم و افزایش رضایتمندی عمومی دانست و افزود: تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها، تکریم مراجعان و ارتقای کیفیت خدمات قضایی در اولویت قرار دارد.

وی با تاکید بر نقش موثر رسانه‌ها در ارتقای فرهنگ قانون‌مداری و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، خاطرنشان کرد: رسانه‌های مسئولیت‌پذیر با مطالبه‌گری منصفانه و ارائه پیشنهادهای سازنده می‌توانند به بهبود عملکرد دستگاه‌های اجرایی و قضایی کمک کنند.

نجفی در پایان ضمن استقبال از نقدهای منصفانه تصریح کرد: دادستانی رزن آمادگی دارد با همکاری اصحاب رسانه، ضمن شناسایی دقیق مشکلات و کاستی‌ها، در مسیر افزایش امنیت، صیانت از حقوق مردم و ارتقای کیفیت خدمات قضایی گام‌های موثرتری بردارد.