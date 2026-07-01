به گزارش خبرگزاری مهر، کارگروه تخصصی ارزیابی مدیران قضایی با موضوع «جانشین پروری، کادرسازی و شایسته گزینی مدیریتی در قوه قضاییه با حضور حجت الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه، موحدی معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه، جوهری مدیرکل آموزش و همچنین دیگر مسئولان قضایی برگزار شد.
معاون اول قوه قضاییه، با تأکید بر اینکه مشروعیت مدیریت بدون احراز دقیق صلاحیت مدیران تحقق نمییابد، گفت: نظام انتصابات در قوه قضاییه باید بر پایه شایستهگزینی، جانشینپروری و ارزیابیهای تخصصی استوار باشد و هیچ مدیری خارج از این فرآیند نباید مسئولیت مدیریتی برعهده بگیرد.
حجتالاسلام والمسلمین خلیلی با اشاره به جایگاه راهبردی این کارگروه اظهار کرد: امروز مسئولیت شما صرفاً بررسی پرونده افراد نیست، بلکه در حقیقت احراز صلاحیت کسانی است که قرار است مدیریت بخشهای مختلف دستگاه قضایی را برعهده بگیرند و این مسئولیت، ارتباط مستقیم با کارآمدی دستگاه قضایی و اعتماد مردم به نظام عدالت دارد.
وی با بیان اینکه نخستین مؤلفه مشروعیت مدیریت، برخورداری مدیر از صلاحیتهای لازم است، افزود: اگر نتوانیم افراد صالح، توانمند و واجد شرایط را برای مسئولیتهای مدیریتی انتخاب کنیم، نمیتوان انتظار داشت که نظام مدیریتی از کارآمدی لازم برخوردار باشد. از همین رو، فرآیند شایستهگزینی باید کاملاً علمی، نظاممند و مبتنی بر شاخصهای روشن باشد.
معاون اول قوه قضاییه با تأکید بر اینکه مسئولیت اعضای کارگروه ارزیابی مدیران بسیار خطیر است، تصریح کرد: تصمیماتی که در این کارگروه اتخاذ میشود، آینده مدیریت دستگاه قضایی را رقم میزند، بنابراین هیچگونه اغماض، تسامح یا تصمیمگیری غیرکارشناسی در این حوزه پذیرفتنی نیست و همه تصمیمات باید بر اساس بررسی دقیق، اطلاعات معتبر و معیارهای تخصصی اتخاذ شود.
حجتالاسلام والمسلمین خلیلی با اشاره به اقدامات انجامشده برای ایجاد بانک جامع اطلاعات مدیران و استعدادهای مدیریتی در قوه قضاییه گفت: یکی از مهمترین اقدامات صورتگرفته، تجمیع اطلاعات مدیران و افراد مستعد مدیریت در سراسر کشور است، اقدامی که امکان تصمیمگیری دقیق، مبتنی بر داده و به دور از سلیقههای شخصی را فراهم کرده است.
وی افزود: این بانک اطلاعاتی باید به صورت مستمر بهروزرسانی شود، زیرا صلاحیت مدیران موضوعی ثابت نیست و لازم است سلامت اداری، سلامت مالی، سلامت اخلاقی، عملکرد، توان مدیریتی و سایر شاخصهای ارزیابی آنان به طور مستمر رصد شود تا تصمیمات مدیریتی همواره بر پایه اطلاعات روز اتخاذ شود.
معاون اول قوه قضاییه آموزش مدیران را حلقه تکمیلکننده فرآیند جانشینپروری دانست و اظهار کرد: مدیر آینده باید پیش از انتصاب، آموزشهای لازم را در حوزه مدیریت، تعاملات بیندستگاهی، شناخت مسائل اجتماعی، مهارتهای ارتباطی و اقتضائات محل مأموریت فراگیرد تا با آمادگی کامل مسئولیت خود را آغاز کند.
وی با تأکید بر اینکه انتصاب مدیران باید صرفاً از مسیر نظام شایستهگزینی انجام شود، گفت: هدف ما این است که فرآیند انتخاب مدیران در قوه قضاییه کاملاً نظاممند، شفاف و مبتنی بر ارزیابیهای تخصصی باشد تا تصمیمات مدیریتی از پشتوانه کارشناسی و حرفهای برخوردار شود.
حجتالاسلام والمسلمین خلیلی با اشاره به آغاز دوره جدید مدیریتی در قوه قضاییه، بر تسریع در تکمیل فرآیند شناسایی، ارزیابی و آموزش مدیران تأکید کرد و افزود: کارگروه باید با برنامهریزی فشرده، فهرست مدیران واجد صلاحیت را برای نیازهای مدیریتی پیشرو آماده کند تا انتصابات آینده بر اساس این سازوکار انجام شود.
وی در پایان با قدردانی از تلاش اعضای کارگروه تخصصی ارزیابی مدیران قضایی خاطرنشان کرد: امروز فرصت مناسبی برای نهادینهسازی شایستهسالاری در قوه قضاییه فراهم شده است و امیدواریم با اتکال به خداوند متعال، رعایت تقوا و بهرهگیری از معیارهای علمی، بتوانیم نظام مدیریتی دستگاه قضایی را بیش از گذشته کارآمد، پاسخگو و مبتنی بر عدالت ارتقا دهیم.
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