به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌ محمد صادق اکبری در ادامه سفر به حوزه قضایی شهرستان شاهرود و بازدید از شعب و بخش‌های مختلف بر رعایت نظم و انضباط اداری، تکریم مراجعان تاکید کرد و افزود: مدیریت هدفمند پرونده‌ها، کاهش موجودی شعب، ارتقای کیفیت رسیدگی‌ها و اجرای دقیق سیاست‌های ابلاغی قوه قضاییه در اولویت است.

وی با بیان اینکه اجرای کامل سند تحول و تعالی قوه قضاییه نیازمند تلاش مستمر همه ارکان دستگاه قضایی است، افزود: بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت دادرسی تمام‌الکترونیک، استفاده از فناوری‌های نوین، اجرای برنامه جامع عملیاتی سالانه و افزایش بهره‌وری در فرآیندهای قضایی از مهم‌ترین برنامه های دادگستری استان است.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان با اشاره به شاخص‌های ارزیابی عملکرد مراجع قضایی اظهار کرد: کاهش زمان رسیدگی و موجودی پرونده‌ها و اجرای دقیق و به‌موقع احکام قضایی از مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی است و انتظار می‌رود همکاران با برنامه‌ریزی، مدیریت صحیح و استفاده از ظرفیت‌های قانونی در تحقق این اهداف اهتمام جدی داشته باشند.

اکبری با اشاره به عملکرد حوزه قضایی شاهرود تصریح کرد: مجموعه شعب این حوزه طی سال گذشته به ۵۰ هزار و ۶۰۴ فقره پرونده رسیدگی کرده و با ثبت عملکرد مثبت چهار هزار و ۵۱ فقره، نقش مؤثری در کاهش موجودی پرونده‌ها و بهبود شاخص‌های عملکردی ایفا کرده است.

وی کسب این نتایج را حاصل تلاش، همدلی و مسئولیت‌پذیری قضات و کارکنان اداری دانست و افزود: حفظ این روند نیازمند استمرار نظارت‌های مدیریتی، برنامه‌ریزی دقیق، ارتقای کیفیت رسیدگی‌ها و استفاده از همه ظرفیت‌های موجود برای تعیین تکلیف پرونده‌های موجود است.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان با تأکید بر توسعه هوشمندسازی خدمات قضایی خاطرنشان کرد: حرکت به سمت حذف کاغذ از فرآیندهای قضایی باید با سرعت بیشتری توام باشد تا زمینه استقرار کامل دادرسی تمام‌الکترونیک و بهره‌مندی هرچه بیشتر مردم از خدمات هوشمند قضایی در حوزه قضایی شاهرود فراهم شود.