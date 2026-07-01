به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا دانش‌فر صبح چهارشنبه در نشست شورای پروژه مهر سال تحصیلی ۱۴۰۵–۱۴۰۶ استان بوشهر با اشاره به نقش سامانه «فؤاد ۱۲۸» در ارتقای کیفیت خدمات اظهار کرد: استفاده از ظرفیت این سامانه، زمینه پاسخگویی سریع‌تر به درخواست‌ها، تسهیل ارتباط با فرهنگیان و دانش‌آموزان و افزایش رضایتمندی جامعه هدف را فراهم می‌کند و می‌تواند به بهبود کیفیت ارائه خدمات آموزشی و اداری کمک کند.

وی همچنین از تلاش‌های عوامل اجرایی پروژه مهر در سال گذشته قدردانی کرد و افزود: همکاری، تعهد و برنامه‌ریزی منسجم همکاران در اجرای پروژه مهر ۱۴۰۴، نقش مؤثری در آغاز منظم و موفق سال تحصیلی گذشته داشت و این تجربه ارزشمند می‌تواند زمینه‌ساز اجرای هرچه بهتر برنامه‌های سال تحصیلی ۱۴۰۵–۱۴۰۶ باشد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر با اشاره به روند مطلوب برنامه‌ریزی برای آغاز سال تحصیلی جدید، از ثبت‌نام ۱۳ هزار و ۶۶۹ دانش‌آموز در پایه اول ابتدایی خبر داد و این آمار را نشان‌دهنده آمادگی مناسب برای ورود دانش‌آموزان به مدارس استان دانست.

دانش‌فر با بیان اینکه پروژه مهر نماد همدلی، انسجام و هماهنگی مجموعه آموزش و پرورش برای استقبال از سال تحصیلی جدید است، اظهار کرد: همه بخش‌های آموزش و پرورش باید با برنامه‌ریزی دقیق، همکاری مستمر و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، شرایطی مطلوب و پرنشاط برای حضور دانش‌آموزان در مدارس فراهم کنند.

وی با تأکید بر اهمیت ثبت به‌موقع سفارش کتاب‌های درسی، از مدیران مدارس خواست با اطلاع‌رسانی مؤثر و پیگیری مستمر، خانواده‌ها را برای تکمیل فرآیند ثبت سفارش کتاب‌ها همراهی کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر همچنین از والدین درخواست کرد ثبت‌نام کتاب‌های درسی را به روزهای پایانی موکول نکنند تا همه دانش‌آموزان بتوانند همزمان با آغاز سال تحصیلی، کتاب‌های درسی خود را دریافت کنند.

در این نشست، از جمعی از عوامل اجرایی و دست‌اندرکاران پروژه مهر ۱۴۰۴ به پاس خدمات و تلاش‌های ارزشمند آنان با اهدای لوح تقدیر، تجلیل شد.

این آیین با تأکید بر استمرار همکاری، هم‌افزایی و آمادگی همه بخش‌ها برای آغاز پرنشاط و موفق سال تحصیلی جدید به کار خود پایان داد.