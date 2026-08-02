آمادگی کامل مدارس خوزستان برای آغاز سال تحصیلی اولویت پروژه مهر است

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر علی‌فر صبح امروز یکشنبه در نشست ستاد پروژه مهر اداره‌کل آموزش و پرورش خوزستان با تأکید بر اهمیت پروژه مهر در راستای آغاز مطلوب سال تحصیلی جدید اظهار کرد: تمامی بخش‌های آموزش و پرورش استان موظف هستند برنامه‌های این پروژه را با دقت، سرعت و هماهنگی کامل دنبال کنند تا هیچ دانش‌آموزی از فرآیند ثبت‌نام، دریافت کتاب‌های درسی و آغاز سال تحصیلی باکیفیت باز نماند.

وی افزود: اجرای به‌موقع برنامه‌ها، تکمیل فرآیندهای آموزشی و اداری، آماده‌سازی فضاهای آموزشی و پیگیری مستمر مصوبات ستاد پروژه مهر از اولویت‌های اصلی آموزش و پرورش خوزستان است و تمامی مناطق و نواحی باید با برنامه‌ریزی دقیق، زمینه آغاز پرنشاط و منظم سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ را فراهم کنند.

در این نشست آخرین وضعیت ثبت‌نام دانش‌آموزان پایه‌های اول ابتدایی و هفتم متوسطه مورد بررسی قرار گرفت و بر تسریع در فرآیند ثبت‌نام، رفع موانع احتمالی و هدایت به‌موقع دانش‌آموزان تأکید شد.

همچنین روند تصحیح اوراق امتحانات نهایی پایه‌های یازدهم و دوازدهم، برگزاری آزمون انتصاب مدیران مدارس، اجرای طرح شهید عجمیان با هدف بهسازی و شاداب‌سازی فضاهای آموزشی، ثبت‌نام کتاب‌های درسی و تأیید نهایی ثبت‌نام دانش‌آموزان مدارس شاهد از دیگر محورهای مورد بررسی در این نشست بود.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست ستاد پروژه مهر اداره‌کل آموزش و پرورش خوزستان روز شنبه دهم مردادماه ۱۴۰۵ با محوریت بررسی روند آماده‌سازی برای آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ برگزار شد تا مهم‌ترین برنامه‌ها و اقدامات اجرایی حوزه‌های مختلف مورد ارزیابی قرار گیرد.